恒生指數轉跌81點　美團挫4.5%　長和逆市彈3.4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周四及五（20日及21日）連續兩日下跌逾500點，24000點大關已失守。美股則上周五高收，三大指數升幅介乎0.08%至0.52%，其中電動車生產商Tesla升幅逾半成。亞太區股市方面，日本股市在今日（24日）早段升數十點。匯市方面，美元兌日圓上揚，挑戰150大關，歐元及英鎊兌美元則上揚。



【09:49】港股掉頭跌81點

港股掉頭向下，最新報23607點，跌81點。

美團（3690）跌幅擴大至4.5%，報160.1元。

長和（0001）反彈3.4%，最新報44.7元。

【09:25】港股高開59點

恒指最新報23749點，高開59點，國指最新報8770點，高開28點，科指最新報5664點，高開25點。

美團（3690）於上周五已公布去年全年業績，最新報163元，低開2.7%。其他科技股方面，阿里（9988）高開1%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）開%﹑京東（9618）高開1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開2.1%﹑小鵬（9868）高開1.8%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）高開1%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑安踏（2020）平開﹑潤啤（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報88.6元﹑港交所（0388）高開0.1%。

長和系方面，長和（0001）高開1.6%﹑長實（1113）平開，報31.7元。