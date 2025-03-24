美團半日跌近3%　恒生指數跌27點　長和反彈揚3.5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周四及五（20日及21日）連續兩日下跌逾500點，24000點大關已失守。美股則上周五高收，三大指數升幅介乎0.08%至0.52%，其中電動車生產商Tesla升幅逾半成。亞太區股市方面，日本股市在今日（24日）早段升數十點。匯市方面，美元兌日圓上揚，挑戰150大關，歐元及英鎊兌美元則上揚。



【12:20】港股半日跌27點

港股半日反覆低收，恒指中午收市報23662點，跌27點，國指跌1點，報8741點，教指跌12點，報5627點，成交額約為1,275億元。

美團（3690）今早曾跌穿160元，半日跌2.9%，報162.6元，小米（1810）升1.6%﹑騰訊（0700）跌0.6%﹑阿里（9988）升0.5%﹑京東（9618）升0.6%。

長和（0001）反彈，中午收市報44.75元，升3.5%﹑長實（1113）升0.3%﹑長建（1038）跌1.5%﹑電能（0006）跌0.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.4%﹑小鵬（9868）跌0.1%﹑蔚來（9866）跌4.7%﹑理想汽車（2015）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%﹑友邦（1299）跌1.4%﹑港交所（0388）跌0.4%。

【09:49】港股掉頭跌81點

港股掉頭向下，最新報23607點，跌81點。

美團（3690）跌幅擴大至4.5%，報160.1元。

長和（0001）反彈3.4%，最新報44.7元。

【09:25】港股高開59點

恒指最新報23749點，高開59點，國指最新報8770點，高開28點，科指最新報5664點，高開25點。

美團（3690）於上周五已公布去年全年業績，最新報163元，低開2.7%。其他科技股方面，阿里（9988）高開1%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）開%﹑京東（9618）高開1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開2.1%﹑小鵬（9868）高開1.8%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）高開1%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑安踏（2020）平開﹑潤啤（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報88.6元﹑港交所（0388）高開0.1%。

長和系方面，長和（0001）高開1.6%﹑長實（1113）平開，報31.7元。