建滔集團去年少賺21%　末期連特息合共100仙　建滔積層板多賺46%

建滔系公布截至去年底止全年業績，建滔集團（0148）持有人應佔純利為16.3億元，按年跌21%，基本純利為16.22億元，按年跌29%，末期息54仙，特別末期息46仙，連同中期息全年派息140仙。



公司又指出年內營業額為430.9億元，按年增加9%，未扣除利息﹑稅項﹑折舊及攤銷前盈利（EBITDA）跌4%至58.65億元。

年內覆銅面板業務營業額為189.15億元，分部溢利為21.06億元，印刷線路板業務營業額為121.07億元，分部溢利為13.59億元，化工產品年內對外銷售額為136.17億元，分部溢利為5.95億元。物業業務營業額為19.73億元，分部溢利為8.6億元。投資營業額為5.52億元，分部虧損為1.9億元。

建滔積層板年內基本純利13.5億元

至於旗下建滔積層板（1888）於年內持有應佔賬面純利為13.26億元，按年增46%，基本純利為13.49億元，按年增36%，末期息20仙，特別末期息30仙，連同中期息，全年派息62仙。

年內建滔積層板營業額為185.41億元，按年增加11%，EBITDA為29.62億元，按年增21%。