京東加碼攻港推「買貴就賠」　柴灣新增逾萬呎運營中心　增聘百人

京東（9618）再加碼投入香港家電市場，推出「買貴就賠」服務，即日起至4月30日，香港消費者在京東購買自營商品，包括電腦、家電等，下單後如發現京東商品價格，比本地指定平台同款商品價格高，可在商品確認收貨後24小時內申請補償。



此外，京東物流（2618）港島柴灣的運營中心正式投入運營，佔地超過1萬平方呎，配備自動化分揀設備，預計整體分揀效率將提升2倍，且續有人手增聘計劃。



港新客下載擁600元新人禮包 力推多優惠攻港

京東港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）表示，希望打破香港消費者「捱貴價家電」的困境，目前集團全年營收約1萬億元，當中一半來自於家電收入貢獻，而作為線上電商平台，可以節省租金成本。

而今次活動，為去年宣佈的15億元投資香港市場的延續。楊肯表示，公司的採購量具備壓倒性的優勢，且供應鏈不斷優化，目前供給到港的貨物，SKU超過6位數。

就優惠方面，公司推出瓜分「總值百萬優惠券」活動，活動期間下單，購物金額滿188元（人民幣，下同）即可參與抽獎，有機會獲得10,000元的無門檻優惠券。另外，首次下載京東APP的香港新用戶，京東將提供600元的新人專屬禮包等福利。

而今次「買貴就賠」服務，每位用戶在活動期間累計最多可以參與4次，最高補償金額每次為人民幣618元,活動限量首10,000名用戶參加。自營家電另有「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務。

京東快遞柴灣運營中心

柴灣新設1萬平方呎運營中心 首推智能化

京東物流（2618）方面，公司港島運營中心今日正式投入運營，該運營中心位於柴灣，佔地超過1萬平方呎，配備自動化分揀設備，預計整體分揀效率將提升2倍。

京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，這也是首次引入自動化分撥設備，為智能化中心，隨後現有位於觀塘、葵青、沙田及元朗的營運中心，也將陸續升級。

新營運中心擬增聘逾百人

在人手方面，京東快運港島營運中心將新增超100名快遞員，針對港島密集的住宅區及商業樓宇實現全面覆蓋，保障核心區域註冊單最後4小時送達，夜間送送服務延長至22點。

京東物流目前在港人手約450人，馬偉形容稱，預計到年底會有非常大的增量，已經有本地大學的畢業生，通過校園招聘入職，今年在中國乃至全球都會大力地招聘。

京東快運港島營運中心將新增超100名快遞員。

三大口岸開設快遞自提點

考慮到北上消費趨勢，馬偉表示，京東物流已在深圳蓮塘、羅湖、福田等出入境口岸開設快遞自提點，提供免費暫存快遞自提服務，部分無法直郵至港澳的商品可送往自提點，未來有計劃在深圳及珠海的更多口岸開設自提點。

公司同樣於荔枝角，設立快閃店，為週邊商家及居民提供寄送、自提、產品體驗等一站式服務，並支援「1小時上門取件」等訂購化驗需求。