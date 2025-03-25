長沙灣好去處|人氣餐廳進駐83瓊林街 階梯式園林廣場文青打卡熱點

近年長沙灣轉型為新一代商貿區，不但甲廈陸續落成，還出現一些打卡熱點，帶動人流和商機。其中雙子塔設計的甲級商廈「83瓊林街」，由新世界發展打造，地標式的綠化空間及階梯式園林廣場，不但吸引市民打卡影靚相，而且近期迎來多間人氣餐廳進駐，包括知名台式茶飲花斑茶社姊妹店「小餅台吃」、人氣街坊小店「開花結果」及網紅雪糕店「Ganto Gelato」，成為長沙灣最新的文青聚腳點。三間餐廳負責人接受香港01訪問，各自分享甲廈吸引人氣緣由。



花斑茶社首開餐廳 打造愜意聚腳熱點

位於入口處的「小餅台吃」由本地品牌「花斑茶社」主理，主打台式滷肉飯、拌麵及各式小食，並提供多款台式手搖飲品，吸引眾多食客前來潮聖。店主Andy表示，正因看中此處寬敞的戶外綠化空間，以及帶有現代工業風的獨特氛圍，決定在此開設餐廳重現台灣地道風味食店，「想大家有多一個空間聚腳。」

店主觀察，週一至週五到訪的多為附近上班族；假日時則有剛從狗公園回來的寵物主人，或帶孩子上完興趣班的家庭群。為配合假日的悠閒步調，餐廳特別於週末推出限量開心果及焙茶巴斯克蛋糕。同時，「小餅台吃」作為品牌首次開設的餐廳，大部分食材均由台灣直送，「希望為消費者帶來最原始的台灣味道，以及高性價比的用餐體驗。」

談及店名由來，店主提到自己在台灣拜師學藝時，意外遇到名叫「薯餅」的流浪狗，並最終帶牠回港：「這段緣分讓我想把狗狗的形象融入品牌，藉此推廣動物保育理念。」店舖內特別設置了「小餅角落」寵物用品區，而「83瓊林街」地下及一樓戶外區域為寵物友善，店主有意計劃在戶外舉辦領養活動，打造寵物友好的社交空間。

港式餐廳新舊融合 主打健康沙律及水果

由同區店舖搬遷至83瓊林街地下舖位的港式餐廳「開花結果」，提供多款健康沙律及水果選擇，更有特濃蕃茄湯麵、懷舊炸雞髀等經典菜式，深受區內食客歡迎，每逢用餐時段都大排長龍。店主表示，新舖所處的商廈集合寫字樓、健身室和美容院等多元化商戶，能吸引不同客群。「這幢商廈位於傳統工業區，加入大量綠化元素，與餐廳新舊融合的理念相近，更重要的是樓底高具空間感，門口空間亦充足，能同時容納排隊人潮，不像舊址那般擠迫。」

店主解釋，「開花結果」不僅象徵她和先生的愛情結晶，也代表他們重視健康飲食，除了沙津等輕盈之選，更提供鮮榨果汁；菜式方面亦十分多元化，包括懷舊米通、各式多士、羊架、牛角酥等，務求照顧不同口味。「最重要是讓客人開開心心地來，也開開心心地走。」她提到​​，不少熟客甚至在移民後回港都會專程前來，懷念本地難得的好滋味。

爆紅本地 Gelato 每月推新口味 創新元素吸客

由一對90後情侶主理的本地手工雪糕「Ganto Gelato」以樓上店起家，憑著自家製 Gelato 在九龍東一開張便大獲好評，高峰期日賣四百多杯雪糕。九龍西新店同樣提供十二款雪糕口味，結合傳統與創新特色，除了固定招牌如開心果、豆腐紅糖等，每月也會按時令推出不同主題與驚喜口味，例如過去曾推出「中式茶」，3月則以酒為主題，口味包括酒香巴斯克蛋糕、鵝肝威士忌、朱古力威士忌及清酒等，讓顧客每次到訪都能品嚐新鮮有趣的組合。

店主表示，由於區內租金具競爭力，加上簡約水泥風的店舖設計與商廈風格相近，於是選擇在長沙灣開設分店。店舖鄰近學校及辦公室，可吸引更多年輕及上班族客群，他們也推出家庭裝及預先包裝杯裝，方便客人打包分享，期望更多人能輕鬆享用優質手工Gelato。

文青打卡熱點設逾350個泊車位 方便飼主攜毛孩同樂

若想品嚐西餐，可造訪小清新風格的 J’s CUCINA；愛好越南地道美食的可一嚐「春嬌」；偏好輕食與精品咖啡的則可選擇 NOC Coffee；人氣烘培店「享樂烘焙」亦正裝修，預計5月開業。於83瓊林街商舖電子消費可享免費泊車禮遇，甚具吸引力。

隨著長沙灣多幢商廈相繼落成，吸引不少品牌進駐，例如今年1月內地火鍋品牌小肥羊進駐長沙灣睿峰商場地舖。