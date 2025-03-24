內地財政部稱今年全方位擴大內需　加大民生保障力度

中國財政部發布2024年中國財政政策執行情況報告，提到2025年要支持全方位擴大國內需求，大力提振消費，加大民生保障力度，多渠道增加居民收入。



報告表示，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的嚴峻複雜形勢，各地區各部門深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，全年主要發展目標順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

報告指出，2025年要推進實施提振消費專項行動，加大消費品以舊換新支持力度。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金和城鄉居民基本醫療保險財政補助標準等。推進實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動、公路水路交通基礎設施數字化轉型升級，推動降低全社會物流成本。積極擴大有效投資。統籌用好各類政府投資資金，聚焦關鍵領域和薄弱環節加大投資力度。合理安排政府債券發行，加快政府債券資金預算下達，盡早形成實物工作量。

5方面體現財政政策更積極

報告稱，今年財政政策要更加積極，持續用力、更加給力，具體體現在5個方面，一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度；二是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐；三是大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁；四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展；五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力、兜牢「三保」底線。

報告又說，要綜合用好稅費減免、就業補貼、穩崗返還等政策，拓寬就業渠道，支持高校畢業生等重點群體就業創業。保障糧食和重要農產品穩定供給。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，加大對防止返貧監測對象等重點群體的支持力度。有序推進鄉村發展和建設，大力推進新型城鎮化。