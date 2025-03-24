中石化指未來3年分紅比率不低於65%　今年新增最少3萬支充電樁

中石化（0386）副總裁﹑董事會秘書黃文生指出，去年派息及回購金額合併計算後年度分紅比例達75%，預料未來3年分紅比率不低於65%；董事會已通過今年回購計劃，待股東會通過便可實行。



今年中石化預算資本開支為1,643億元人民幣，按年減少6.1%。副董事長﹑總裁趙東指出雖然預算資本開支減少，仍處於高水平，又指出有關安排是希望平衡現金流及分紅。

談及充電站發展時，黃文生指出目前公司擁有1萬座充電站，以及10枝充電樁。只要充電樁有15%便用率，便可以達到收支平衡，並預期今年將新增3萬至5萬支充電樁。

中石化今年預算資本開支為1,643億元人民幣，按年減少6.1%。(資料圖片)

優化原油採購渠道

至於關稅戰時，黃文生指出公司煉油業務的90%原油來自進口，可是來自美國原油佔比很少。隨著地緣政治對採購成本挑戰日益擴大，為防範風險將會優化全球採購渠道。除俄羅斯原油外，亦會引入來自南美﹑北非及中東的原油。

此外化工業務方面，黃文生指出油價在去年下半年快速回落，加上經濟復蘇需時，導致業務面臨較大挑戰。隨著經濟穩步回升，預料市場對化工產品需求增加。同時公司會提高化工產品附加值，以及透過設備舊換新，利用新設備提升生產。