彭博︰滙豐擬將固定收益交易業務外判　冀節省數百萬美元IT成本

據《彭博》報道，滙豐控股（0005）正考慮將其龐大交易業務的一部分外包，高管們正努力為進行技術投資以跟上大型競爭對手的步伐尋找合理依據。



根據報道引述知情人士透露，滙豐已就將部分固收交易訂單轉給一家外部做市商進行了初步討論。其中兩位知情人士表示，此舉將使滙豐節省數百萬美元的IT成本，這些成本原本用於在全球運營交易部門。

報道指滙豐與城堡證券等達成協議持開放態度

因事未公開而不願具名的知情人士表示，滙豐對與城堡證券和JaneStreet Group等公司達成協議持開放態度。知情人士稱公司內部的考量尚處於初期階段，仍不確定最終能否達成交易。

滙豐、城堡證券和Jane Street的發言人不予置評。

滙豐願意考慮這樣的交易表明即使是擁有龐大華爾街業務、具有系統重要性的銀行也對進行必要的技術投資以維持在交易中的競爭力感到吃力。

據《彭博》早前在去年7月報導，城堡證券一直在開發類似的交易服務構想。根據這一仍處於初步階段的計畫，城堡證券將負責交易台技術、分析和訂單執行等部分，而銀行則繼續負責與客戶對接。

根據知情人士透露，Jane Street也與一些銀行討論過提供類似服務。此前從未有報導稱該公司有興趣提供此類安排。