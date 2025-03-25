亞特蘭大儲銀行長博斯蒂克降減息預測　料今年僅減息1次

亞特蘭大聯儲銀行主席博斯蒂克在接受外電採訪時表示，目前預計今年只會降息一次。這低於他之前預期的兩次降息。



博斯蒂克表示改變預測，是認為今年的通脹回落進程將「非常顛簸」，同時表示企業開始預期通脹會上升。