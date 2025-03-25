恒生指數最新跌457點　比亞迪電子及舜宇均跌逾9%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（24日）反彈逾200點，同日美股受到總統特朗普表示，有機會收窄對入口產品徵收的關稅，三大指數全線上揚，其中道指抽升597點或1.4%，納指升幅更達2.27%或407點，收市報18188點。亞太區股市方面，日本股市早後升逾400點，重上38000點大關。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌日圓報150.83。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.11%，紐約期油升0.01%。



【13:32】港股跌457點

港股跌幅午後略為收窄，恒指最新報23448點，跌457點，國指跌188點，報8661點，科指跌5557點，跌179點。

比亞迪電子（0285）及舜宇（2382）分別跌9.5%及9.3%。

【12:30】港股半日跌逾500點

港股半日跌517點，報23387點，國指跌216點，報8634點，科指跌202點，報5534點，成交額為1,845億元。

手機設備股低收，比亞迪電子（0285）跌9.7%﹑舜宇（2382）跌8.4%﹑瑞聲（2018）跌8.9%﹑高偉電子（1415）跌5.1%。

科技股方面，小米（1810）跌5.4%，報53.9元，騰訊（0700）跌1.8%﹑美團（3690）跌4.2%﹑阿里（9988）跌3.4%﹑京東（9618）跌2.8%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.3%﹑安踏（2020）跌3%﹑潤啤（0291）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%﹑友邦（1299）跌2.2%﹑友邦（1299）跌2.6%。

【11:31】港股曾跌近600點

港股跌幅曾擴大至近600點，最新報23412點，跌493點，國指跌202點，報8648點，科指跌188點，報5548點。

車股受壓，吉利（0175）跌4.2%﹑理想汽車（2015）跌3.2%﹑比亞迪（1211）跌3.1%。

【10:32】港股最新跌456點

港股跌幅擴大至456點，報23448點，國指跌190點，報8660點，科指跌175點，報5560點。

比亞迪電子（0285）瀉8.6%﹑舜宇（2382）跌5.7%﹑小米（1810）跌5.2%。

【09:25】港股低開262點

恒生指數最新報23643點，低開262點，國指最新報8738點，低開112點，科指最新報5638點，低開98點。

小米（1810）折讓6.6%配股集資426億元，今早股價向低，最新報53.85元，低開5.5%，守在配股價。其他科技股方面，阿里（9988）低開1.6%﹑騰訊（0700）平開﹑美團（3690）低開1.7%﹑京東（9618）低開0.6%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%﹑安踏（2020）低開2%﹑潤啤（0291）低開1.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開不足0.1%﹑蔚來（9866）低開0.9%﹑小鵬（9868）低開4.3%﹑理想汽車（2015）低開3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑友邦（1299）低開1.9%﹑港交所（0388）低開0.9%。