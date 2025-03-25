有移英港人被拒領強積金　滙豐據報遭外相林德偉質問促歸還

外電消息稱，英國外相林德偉（David Lammy）與滙豐控股（0005）主席杜嘉祺（Mark Tucker）一次會談時，質問滙豐凍結近100億港元的香港移民強積金事宜。



《星期日郵報》（Mail on Sunday）報道指，獲得一封於去年8月，由英國外交部中國事務副主任致函駐港高級英國外交官的電郵，內容提到林德偉在一次會談時，質問滙豐凍結香港強積金退休金儲蓄，而這筆資金本應歸還給來自香港的英國國民。不過，滙豐早前重申，提前提取強積金的條件是法律問題，並不是由強積金受託公司所設定的。



外電消息稱，英國外相林德偉與滙豐主席杜嘉祺一次會談時，質問滙豐凍結近100億港元香港移民的強積金事宜。（資料圖片）

英國外交部已向香港政府提出強積金問題

英國外交部也向《星期日郵報》證實，部門已向香港政府提出強積金問題，但未能提供進一步細節。發言人表示，「我們已敦促他們像對待其他永久移居海外的香港居民一樣，允許他們可以早日提取這些款項。」

報道指出，這封電郵流出後，這場爭議已提升至政府最高層級議題，滙豐正面臨愈來愈大的壓力，有機會要向英國國會議員解釋，為何拒絕支付這筆移英港人的退休金儲蓄。

報道引述消息稱，滙控是根據中國政府指示，因而拒絕交出這筆資金。報道又透露該封電郵由英國外交部中國事務副主任發出，目前主管英國外交部中國事務副主任為Alex Pykett，他於去年2月調任外交部東北亞與中國司（North East Asia and China Directorate）。

電郵還提到，主管印太事務政務次官衛倩婷（Catherine West）「熱衷於與這間銀行討論」這一問題。滙豐的總部位於英國，而大部份收益則來自亞洲地區。

滙豐早前重申，提前提取強積金的條件是法律問題，並不是由強積金受託公司所設定的。﹙資料圖片﹚

滙豐：提前提取條件是法律問題非受託公司能決定

滙豐首席法律主管Bob Hoyt於去年9月與英國外交部官員進行後續會議，討論如何解決香港強積金問題。英國國會下議院外交事務特別委員會的工黨成員Phil Brickell敦促英國內閣官員採取行動，他表示，將向施壓政府務求尋找解決方案，以確保受害者能夠取回他們的儲蓄。

對於被指拒絕發還移英港人MPF供款的金額相當於相當於9.78億鎊（約98億港元），滙豐表示，由於中國內地官員在2021年決定不接受英國國民（海外）護照（BNO)）作為身份證明，導致這筆錢無法支付。香港法律規定成員可以提取退休金的條件，但提前提取的條件是法律問題，並不是由受託公司所設定的。