聯儲局前副主席布雷納德料美國仍有減息空間　Fed採取觀望屬正確

聯儲局前副主席兼白宮國家經濟委員會前主任布雷納德（Lael Brainard）表示，經濟面臨不確定性，包括特朗普政府提出的關稅、移民和減稅政策，認為聯儲局觀望的取態是正確策略。



布雷納德出席滙豐主辦的論壇時表示，反映聯儲局官員對未來利率走勢預測的點陣圖顯示，今﹑明兩年有1厘的減息空間。聯儲局認為關稅帶來的通脹壓力只屬暫時性，即使消費者信心調查反映民眾對長期通脹預期大幅上升，但聯儲局不會只看一﹑兩個月數據而作出政策決定；聯儲局亦認為目前政策正處於有利位置，因此作出觀望態度 。

她提到，當局要觀望關稅落實情況，包括政策對營商環境及成本控制的影響；移民政策的變化對勞動力市場的影響亦非即時顯現。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

稱聯儲局減息為不確定緩衝

被問到是否認為聯儲局政策行動太遲，布雷納德表示，根據過去經驗，聯儲局給市場行動遲緩的感覺，相信是由於當局需時驗證經濟數據表現是否存在偏差。她又表示關稅措施之前，聯儲局已經累計減息100點子，為往後的不確定性提供緩衝，當局會繼續觀察數據，個人估計未來仍然有減息空間。

她又提到，白宮、財政部和聯儲局一直有緊密溝通，各方會知道潛在的政策空間，未來亦應該繼續聯手合作，以防出現決策出現重大錯誤。