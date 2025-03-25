招銀稱小米配股有助全球擴張策略　支持進取業務計劃

招銀國際發表研究報告指，小米（1810）以先舊後新方式配售8億股，募集約425億元，每股價格為53.25元，較昨日（24日）的收市價折讓6.6%，相當於現有已發行股本的3.2%。募資將用於業務擴展、研發投資和流動資金。



招銀國際認為，是次融資將對小米在智能手機、AIoT和電動車業務的全球擴張策略產生長期正面影響，應可抵銷短期內的股本攤薄憂慮。

該行又相信，融資將支持集團今年進取的業務計劃。該行指，如果小米股價於近日出現回調，將是買入的好機會。該行維持對其「買入」評級，目標價為59.52元。

小米雷軍

花旗配股助降小米槓桿率

花旗發表報告指，值得注意截至2024年底，小米持有31億人民幣的淨現金，並在2024年產生393億人民幣的淨經營現金流。同時，小米預計2025年的資本支出將高於2024年的105億人民幣。

該行認為，今次融資對小米長期發展或有積極的作用，有助於降低槓桿率、支持人工智能相關研發、擴大電動車產能以滿足國內強勁需求，並可能推動海外擴張，同時改善股東結構並消除近期的市場隱憂。然而，由於股權稀釋效應，短期內可能對股價構成壓力。