港交所陳翊庭稱中國資產估值仍處低水平　目前仍擁淘寶機會

港交所（0388）行政總裁陳翊庭指出，去年9月港股急升時曾與外資投資者會面，惟不少外資投資者指出在尚末做足功課時，港股已上揚，及後外資汲取教訓，在保持觀望之餘亦做足功課。當年初DeepSeek面世時外資已做好準備，加上年初時進行資產配置，促使令人振奮的DeepSeek到臨。



她又指出目前中國資產估值仍處於低水平，一旦外資開始注資便會發現中國很多具有吸引力的資產，又指出目前仍有大規模淘寶機會。

她亦表示不少外資誤以為內地民企躺平，實際上只是保持低調，又指出DeepSeek其實早已有跡可尋，可以預期內地未來會有更多突破出現，期望日後外資對中國資產配置水平可以回復正常。

陳翊庭亦表示近期內地監管機構要求上市公司增加分紅，不過科技企業需要更多資本投資，同時投資期較長。港交所有針對並無盈利的生物科企及特專科技企業的上市規則，認為可與內地交易所錯位發展，照顧內地科創融資需求。

北水佔日均成交近2成

她又指出自互聯互通機制推出後，內地投資者的耐心資本除了可投資於A股市場，亦可多元化配置到香港掛牌的股票，或交易所買賣基金（ETF）等資產。她提到北水南下佔日均成交量的比重越來越大，由以往約12%至15%，去年升至近20%。