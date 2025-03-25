快手去年第4季賺39.7億人民幣　按年增10%　不派息

快手（1024）公布截至去年底止第4季業績，期內利潤39.74億元（人民幣‧下同），按年增加10%，收入增加8.7%至353.84億元。經營利潤為42.68億元，按年增加17.8%。



季內按非國際財務報告會計準則計量，經調整利潤淨額為47.01億元，按年增加7.8%，經調整EBITDA為68.69億元，增幅為12%。

公司表示，季內內地業務收入為340.89億元，增長7.5%，錄得經營利潤為43.61億元，增加2.6%；海外業務收入為12.95億元，增幅為52.9%，經營虧損2.36億元，按年收窄57.2%。

公司指出季內日均活躍用戶為4.01億戶，按年增加4.8%，月均活躍用戶為7.36億戶，按年增加5%。日活躍用戶日均使用時長為125.6分鐘，按年增加5.8%。

電商用戶方面，季內GMV為4,621億元。

年內收入增加近12%

快手又表示，年內利潤為153.44億元，按年增加139.8%，不派息。

年內收入為1268.98億元，按年增加11.8%，按非國際財務報告會計準則計量，經調整利潤淨額為177.16億元，按年增加72.5%，經調整EBITDA為247.7億元，按年增加42.2%。