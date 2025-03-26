大摩不足2個月兩度唱好中港股市　升恒生指數年底目標價至25800點

中港股市踏入2025年後表現突出，大行亦看好中港股市前景。《彭博》報道，摩根士丹利對中國股票的看法變得更加樂觀，指上市公司第四季業績優於上修預期且估值對標新興市場還有更多上升空間。



《彭博》引述摩根士丹利Laura Wang和Jonathan Garner等策略師在周二的報告，報告將調恒生指數、恒生中國企業指數、 MSCI中國指數和滬深300指數的2025年底目標月2分別上調至25800點、9500點、83點和4220點，分別意味著比當前價格水平有9%、9%、9%和8%的上漲空間。

該行之前對上述指數的目標分別是24000點、8,600點、77點和4200點。

大摩列中美緊張關係升級列關注重點

自今年2月起，摩根士丹利對中港股市看法出現大幅轉向，不再看淡MSCI中國指數，並上調目標價22%。

不過該行在報告內將「中美緊張關係升級帶來的意外影響，尤其股權投資限制」列為市場關注的重點，並稱一旦發生可能導致市場大幅下挫。同時建議投資者在中國投資組合中高配A股，非美國投資者則可逢低買入受影響的優質股票。