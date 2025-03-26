恒生指數半日升57點 內需股逆市向下 農夫山泉瀉8%｜持續更新
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（25日）挫561點，23500點失守。同日美股輕微高收，電動車生產商Tesla繼續反彈。亞太區股市方面，日本股市今日（26日）早段升逾200點，再次收復38000點。商品市場方面，紐約期油升0.33%，紐約期金跌0.12%。匯市方面，美元兌日圓處於150附近，歐元及英鎊兌美元上揚。
【12:20】港股半日升57點
港股半日升57點，恒指中午收市報23402點，國指升9點，報8625點，科指升43點，報5561點，成交額1,138億元。
消費股今早普遍向下，農夫山泉（9633）跌8.2%，中午收市報33.75元，康師傅（0322）跌4.4%﹑百威（1876）跌3.7%﹑蒙牛（2319）跌0.9%。
內銀股方面，招行（3968）跌5.6%﹑中行（3988）跌1.1%﹑建行（0939）跌1%。
科技股方面，阿里（9988）升0.7%﹑美團（3690）跌0.2%﹑小米（1810）升1.2%﹑騰訊（0700）升0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.4%﹑友邦（1299）升0.4%﹑港交所（0388）升0.3%。
【11:22】港股升幅縮至67點
港股升幅收窄，恒指最新報23411點，升67點。
申洲（2313）飆8.9%，華潤萬象（1209）升8.5%。
農夫山泉（9633）跌7.9%。
【10:12】港股曾升逾200點
港股今早一度升逾200點，並收復23500點，恒指最新報23497點，升153點，國指升45點，報8661點，科指升50點，報5567點。
華潤萬象（1209）飆11.4%，為目前表現最佳藍籌股。母公司潤地（1209）升3.7%。
消費股上揚，萬洲（0288）升6.2%﹑海底撈（6862）升6.6%。
【09:25】港股反彈高開116點
恒生指數最新報23460點，高開116點，國指最新報8643點，高開27點，科指最新報5537點，高開19點。
科技股今早，小米（1810）高開0.2%﹑阿里（9988）高開0.7%﹑美團（3690）高開0.3%﹑騰訊（0700）平開﹑京東（9618）低開0.1%。
汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.1%﹑蔚來（9866）高開0.6%﹑小鵬（9868）高開1.6%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開1.8%﹑友邦（1299）高開1.2%﹑港交所（0388）高開0.7%。
消費股方面，海底撈（6862）高開1.9%﹑蒙牛（2319）低開1%。