陳茂波︰香港仍是內地資本及企業走出去重要門戶

世界經濟論壇（WEF）首次在港舉辦金融研討會，香港財政司司長陳茂波在會上表示，未來3到5年內，現時的地緣政治格局雖有起伏，但大趨勢可能大致不變，同時香港擔任的角色，仍是讓國內外投資者、企業和資本探索機遇的中心，同時還會繼續作為內地資本和企業「走出去」的最重要門戶。



陳茂波還說，去年參加世界經濟論壇時，有基金經理說中國「不值得投資」，惟今年同一批基金經理卻擔心自己是否是「錯失機會」，因為他們在資產配置中低配了中國資產，又相信未來十年亞太地區仍是全球增長重要引擎，至少貢獻30%至40%的增長份額，呼籲市場別錯過機會。

陳茂波還表示，自中港互聯互通機制推行以來，截至目前約70%的國際資本透過該機制投資內地市場，債券通也錄得相近的交易量，認為互聯互通機制可進一步擴展至中東、東盟等新興經濟體，而互聯互通得以聯擴展後，本港就可以根據安排尋求與各地交易所建立合作，讓企業進行雙重上市、第二上市，創造雙贏局面，即讓當地企業可利用香港這個國際金融中心集資，同時也讓其可透過香港這個門戶成為進入內地市場。

陳茂波最後指出，未來挑戰固然存在，但重要的是找到方法駕馭挑戰，並在過程中最大化尋找和利用機遇。