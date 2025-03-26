TVB去年錄正EBITDA 2.95億元　不派息　料今年有錢賺

電視廣播（0511，TVB）公布截至去年底止全年業績，錄得正EBITDA 2.95億元，2023年錄得EBITDA虧損1.4億元，不派息。



料今年全年錄得溢利

公司又指出股東應佔虧損減少至4.91億元。 倘撇除非經常性質的資產撇減的影響，年內股東應佔虧損將僅為8,800萬元，實際上於下半年錄得溢利5,300萬元。

公司指出根據目前業務勢頭，並考慮到已於2024年撇減絕大部分剩餘的既有不良資產，預計2025年全年的EBITDA將大幅高於2024年，並將於2025年全年實現正股東應佔淨溢利。

去年總收入跌2%

公司表示，去年總收入跌2%至32.58億元，年內核心電視相關業務總收入為31.31億元，按年增加10%。公司指出主要由於香港電視廣播分部收入增長17%，以及內地業務分部收入增加17%。

公司表示年內來自香港電視廣播業務收入為16.38億元，按年增加17%，與來自廣告收入增加14%至14.64億元。該分部錄得正EBITDA 1.1億元，於2023年錄得EBITDA虧損2.72億元。

OTT業務年內收入3.45億元，按年跌3%，分部EBITDA按年增加8%至9,100萬元。

電商業務收入跌74%

電商業務方面，去年收入按年減少74%至1.27億元，分部EBITDA虧損按年減少33%至3,300萬元。

內地業務方面，分部收入按年增17%至8.51億元，分部EBITDA增加100%至1.26億元。

國際業務收入減少16%至2.97億元，分部EBITDA為100萬元，按年跌97%。