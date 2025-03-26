佐丹奴料今年有3至5%增長　另4月重返銅鑼灣開Giordano ladies

佐丹奴（0709）去年純利大減37%，末期息派6仙削逾半。集團行政總裁Colin Currie今日（26日）在業績會上表示，預計2025年收入有3至5%增長，利潤增長速度快於收入增長。同時，集團持續投資產品及社交媒體等品牌宣傳，並預告旗下Giordano ladies 將與4月初進駐銅鑼灣白沙道，開設旗艦店。



Colin Currie表示，2024年全年毛利率為57%，按年下降1.4個百分點，主要是由於清理庫存，並預計「清理庫存」要持續到2025年，希望能在2026年初完成。

店舖調整方面，他表示，去年集團在中國內地減少了90間門店，主要是非華南地區，今年3月開始重整內地市場，進駐天貓、抖音，並會集中在華南地區開設門店，同時關閉沒有盈利的店舖。另外，香港門店在去年底均獲得盈利，今年會選擇性進駐一些住宅區、商場。

圖左為Colin Currie，圖右為陳嘉偉。（夏家朗攝）

由於去年非經常性項目包括與公司決議活動、前任行政總裁的遣散待遇等，集團執行董事陳嘉偉表示，料今年非經常性費用會減少，但仍會投資於「超越界限」項目，並保持審慎 作風。

至於集團的派息政策，他表示，將過剩的現金回饋股東，現時派息比率達到104.5%，較同行高，又指往年130%、140%的派息比率並不是長遠做法，「公司盈利沒有增長，股息率高都冇用，現時增加投資，目標是提高盈利水平」。