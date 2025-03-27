泡泡瑪特半日飆1成再破頂　恒生指數揚246點　長和升1%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股周三（26日）反彈，同日美股繼續受到關稅戰拖累低收，三大指數跌幅介乎0.31%至2.04%，其中反映科技股走勢的納指跌幅最大，並再次失守18000點。亞太區股市方面，日本股市今日（27日）承接美股跌勢，早段跌逾300點，再次跌穿38000點。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均向下。



【12:28】

港股延續升勢，半日升246點，報23729點，國指升82點，報8736點，科指升74點，報5647點，成交額為1,416億元。

泡泡瑪特（9992）延續上日升勢，曾高見160元，再創新高，中午收市報155.1元，升10.2%。其他消費股方面，海底撈（6862）升6.5%﹑李寧（2331）升1%，安踏升2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%﹑友邦（1299）升2.1%﹑港交所（0388）升1.5%，中銀（2388）升7.5%，中午收市報32.1元。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.4%﹑比亞迪（1211）升2.3%﹑蔚來（9868）升0.2%﹑蔚來（9866）跌3.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.6%﹑美團（3690）升2.9%﹑騰訊（0700）升1.4%﹑小米（1810）跌2.8%。

長和系方面，長和（0001）升1.2%﹑長實（1113）跌0.9%﹑長建（1038）跌0.2%。

【10:47】港股升幅擴至逾300點

港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報23794點，升311點，國指升108點，報8762點，科指升102點，報5675點。

新奧能源（2688）升8.4%﹑中銀（2388）升7.5%﹑中芯（0981）升5.2%。

【10:01】港股升逾120點

港股升幅擴大，恒指最新報23610點，升127點，國指升35點，報8689點，科指跌3點，報5569點。

長和（0001）升2.3%﹑中銀（2388）升6.4%。

泡泡瑪特（9992）再創新高，曾高見154.5元，最新報154.2元，升9.6%。

【09:25】港股高開60點

恒生指數高開60點，報23543點，國指高開20點，報8674點，科指最新報5588點，高開15點。

科技股方面，阿里（9988）低開不足01%﹑美團（3690）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）低開不足0.1%﹑京東（9618）低開0.4%。

TVB（0511）預料今年可轉虧為盈，今早股價低開1.2%。

內險股方面，國壽（2628）去年業績創新高，今早低開0.4%﹑平保（2318）平開。

金融股方面，中銀（2388）宣布擬從今年起派季度息，最新報30.6元，高開2.5%，滙豐（0005）平開﹑港交所（0388）低開0.3%。

消費股方面，蜜雪集團（2097）高開1.1%﹑泡泡瑪特（9992）再創新高，高開5.9%﹑蒙牛（2319）高開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.3%﹑蔚來（9866）低開2.8%﹑小鵬汽車（9868）低開1.1%。