Labubu爆紅　泡泡瑪特飆近1成再創頂　市值破2000億元｜異動股

Labubu全球爆紅，推動泡泡瑪特（9992）近期股價表現強勁，今早曾高見155.6元，再創新高，曾高見元，最新報154.5元，升9.8%，成交額為19.36億元，市值2,029.19億元。



公司於周三（26日）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔溢利為31.25億元（人民幣‧下同），按年增加188.8%，按非國際財務報告準則經調整純利為34.03億元，按年增加185.9%。派末期息81.46分。

去年毛利率66.8%

年內收益為130.37億元，按年增加106.9%，毛利增加125.4%至87.07億元，毛利率為66.8%。經營溢利為41.54億元，增幅為237.6%。

公司指出年內來自內地業務收入為79.72億元，按年增加52.3%，分部業績為26.37億元，按年增加112.8%。港澳台及海外業務收入增加375.2%至50.65億元，分部業績為18.14億元，按年增加850%。

料今年收入可達200億元

董事長兼CEO王寧業績說明會上預期，集團2025年收入有信心達200億元，按年增長逾50%，預計海外及港澳台地區銷售額突破100億元，按年增長逾100%，並希望未來逐步實現從百億到千億收入的邁進。