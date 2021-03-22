加息惹不滿　土耳其突撤換央行行長　土耳其里拉匯價重挫17%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-22 10:20

面臨通脹升温風險的土耳其日前大手加息2厘，較預期多1厘。另外，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）突然更換央行行長，引發市場憂慮，該國貨幣里拉急挫17%。

3月22日亞洲交易時段開始後不久，里拉兑美元匯價跌至8.3974，是去年11月以來最弱。

中國媒體金融界報道，埃爾多安20日革除央行行長阿格巴爾（Naci Agbal），嚴重打擊市場對於央行獨立性的觀感，是導致里拉匯價大跌的主因。

由於油價上漲與去年里拉疲軟影響，今年2月份土耳其通脹逼近16%，連升5個月。里拉因美國國債孳息率飆升受到的打擊比其他國家貨幣嚴重，自2月下旬至今累計重貶逾7%，強化了要求Agbal加息以支撐匯價的呼聲。而Agbal去年11月上任央行行長時，土耳其里拉已狂貶數週至歷史低位，他上任迄今大力緊縮提振央行的信譽，而央行累計加息8.75厘，里拉匯價反彈20%。

土耳其新任央行行長Sahap Kavcioglu周日表明，將動用合宜的貨幣政策工具去阻止通脹升勢。阿格巴爾領導的土耳其央行18日加息2厘，以應對通脹升勢，觸怒了埃爾多安。

市場人士Per Hammarlund相信，埃爾多安以「鴿」派行長取代「鷹」派行長後，土耳其根本無力阻止匯率跌勢。