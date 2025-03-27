長和賣碼頭｜彭博稱內地要求國企暫停與李嘉誠關聯企業開展新合作

長和（0001）早前公布向由貝萊德牽頭的財團，出售包括巴拿馬碼頭等海外碼頭業務。《彭博》報道指，據悉中國要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作，顯示出北京方面針對長和剝離巴拿馬業務的計劃，繼續向其施壓。

長和今早曾高見46.95元，最新報45.85元，升1.2%。



《彭博》引述「知情人士」表示，中國高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目。「知情人士」並稱，已在進行中的合作項目不受這一要求影響。

「知情人士」還表示，中國同時正在對境內外李氏家族相關企業所有現有和擬議中的投資進行調研和梳理，以更好掌握與其有關的商業往來。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

彭博﹕內地國資委等未有回應

報道指，「知情人士」不願具名，因信息未公開。中國國資委、商務部、長和、長實集團、盈科拓展均沒有立即回覆《彭博》的置評請求。《彭博》報道又稱，暫停新增合作並不意味著中國禁止國有企業與李氏家族保持業務往來，儘管此舉可能給96歲高齡的李嘉誠帶來更多壓力。

《彭博》上周亦引述「知情人士」報道，中國有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。

中港業務佔長和收入12%

如果這一交易完成，長和將入賬超過190億美元。《彭博》周三引述「知情人士」報道，各方正按期推進，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議，顯示談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。