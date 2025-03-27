港交所改革新股回撥機制　投資基金公會認同兩方案　料可惠及散戶

港交所（0388）早前就新股回撥機制提出新方案進行3個月諮詢，有關諮詢已於上周三（19日）結束。港交所建議對新股回撥機制進行調整並提出兩個方案，分別是新股發行人對公開發售部份初始分配份額5%，回撥最高20%。另一方案則為公開發售初始分配份額10%至50%。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示公會認同諮詢所提出，有關首次公開發行股份（IPO）回撥機制兩個方案的建議。不應將機構投資者及零售投資者分開，兩者的利益為一致，而愈來愈多零售投資者透過基金或其他工具參與市場，認為機制調整後亦可惠及散戶。



黃王慈明提到，過去基石投資者於完成盡職調查及參與IPO後，因現行回撥機制之下，而不能取得有興趣去認購的股份，另參與IPO建簿配售的投資者，認為散户的新股投資行為及持股時間，亦有很多不確定性。

她引述投委會於2021年曾進行的調查稱，當時調查發現有逾五成的散戶於一星期內將新股持股「出貨」，認慮令新股的股價帶來波幅。另她提到，1998年回撥機制實施時，過往由零售投資者主導，現時散戶成交額佔大市成交額十多個百分點，認為是時候重新審視回撥機制。

指IPO上調定價難操作

港交所該份諮詢亦提出，允許上調首次公開發售股份定價不多於10%。黃王慈明認為，不同意其上調定價機制，因其實際操作較為困難，新股上市及建薄時間為很緊迫，上調定價同時要重新檢視各方意願及分配，認為方案「好難說得通」。

被問到證監會已對券商就新股融資發通函，當中包括恢復新股融資收取10%的保證金，變相券商孖展只可借九成，市場亦認為推出過後，新股的超額認購倍數會趨回落及較為正常，是否亦應將方案提出的公開發售回撥比例，重新考慮時。黃王慈明回應，她認為該兩個方案已「恰到好處」，至於經證監會發新通函後，而概信港交所自身會有其他考量，並放進最終的諮詢文件中。

成立場外交易機制言之尚早

談及設立埸外交易機制時，她認同有關本港是否成立場外交易機制為值得探討，但公會認為現階段去成立仍「言之尚早」，因當中牽涉投資者保障、交投及監管等多方面考慮因素去平衡。黃同意，港交所現階段就場外交易機制作深入研究，同時希望公會及其成員，可參與是否推行機制的討論當中。

黃王慈明續指，現時市場對於場外交易機制提出許多意見，包括提出本港可參考美國「粉紅單」（Pink sheet）的做法，但她提到美國同時有許多其他配套，包括集體訴訟機制（class action）等，黃認為不應貿然「照辦煮碗」搬到香港身上，並考慮其他配套措施。