彭博︰法國投資公司Ardian在港設辦事處　冀滿足中國家辦需求

《彭博》報詭，兩家投資公司將在香港設立辦事處，以吸引來自這個地區的資金。



據知情人士透露，總部巴黎的Ardian SAS將在香港設立網點，以滿足客戶日益成長的需求，這也包括來自中國家族辦公室的需求。因消息尚未公開，知情人士要求匿名。其中一人補充說，該公司還希望更接近該地區的主權財富基金和保險公司。

這家投資管理公司管理著1,770億美元資產，繼首爾、東京、北京和新加坡之後，將在香港設立亞洲第五個辦事處。據其網站，現有亞洲辦事處共有14名員工。

報道指Ardian正申請牌照

一位知情人士說，Ardian正在向香港證監會申請牌照。該公司還計劃招聘8到9名負責銷售、投資和合規的員工，他們將駐紮在國際金融中心。Ardian發言人和香港證監會不予評論。

另外一位知情人士透露，總部美國康乃迪克州斯坦福德的Arga Investment Management LP正計畫在香港設立辦公室。

Arga管理190億美元資產

據其領英頁面，Arga管理著190億美元資產，這個頁面還包含了為香港招聘的廣告。

據公司網站，Arga在美國、英國和印度開展業務，香港辦公室將是其第五個辦公室。其客戶包括家族辦公室、養老金和捐贈基金。記者未能立即聯繫到Arga尋求評論。