碧桂園服務去年多賺逾5倍　末期連特息派29.61分人民幣

碧桂園服務（6098）公布截至去年止全年業績，公司股東應佔利潤18.084億元（人民幣‧下同），按年增加518.7%，公司股東應佔核心淨利潤為30.38億元；末期股息每股13.52分，及特別股息每股16.09分。



公司又表示計劃將視市場情況及公司屆時的實際需要，在2025年3月27日後的未來一年內，使用集團不少於5億元的現有可用現金儲備在公開市場購回及╱或購買股份。

董事會相信，購回及╱或購買股份反映集團對其業務的長遠前景充滿信心，符合公司及股東的整體利益。董事會亦相信，集團財務狀況穩健，能在進行購回及╱或購買股份的同時維持足夠財務資源以滿足集團業務持續增長。

年內收入增3.2%至440億元

年內實現收入439.929億元，按年增加3.2%，毛利為84.01億元。

集團為業主、住戶以及物業開發商提供一系列物業管理服務，包括保安、清潔、綠化、園藝及維修保養服務等。年內，物業管理服務收入約為259.104億元，較去年同期實現按年增長約4.9%，佔總收入比例進一步提升至58.9%。集團的物業管理規模實現穩步提升，截至2024年12月31日，除「三供一業」業務外，集團的收費管理面積約為1,036.9百萬平方米。此外，「三供一業」業務的物業服務的收費管理面積約為90.3百萬平方米。集團管理共7,895項物業，該等物業遍佈中國內地31個省、直轄市、自治區及香港特別行政區及海外，重點覆蓋包括珠三角、長三角、長江中游、京津冀及成渝五大經濟發達城市群。其中，位於一二線城市項目的收費管理面積約佔40.7%。

年內，集團的社區增值服務收入約為41.943億元，較去年同期實現按年增長約11.8%，佔總收入比例進一步提升至9.5%。年內，集團積極打造酒類業務，聯合知名酒廠打造專屬的優質產品，並通過專業化銷售團隊挖掘場景化的用酒消費，實現6個戰略區域的合夥人數量超過3,800人，復購率達42%。此外，集團持續在新能源業務發力，集團的自營品牌－「智享樓下充電」，通過自營設備為業主提供更安全、更便利的兩輪充電服務。年內，集團持續推進充電樁鋪設及產品功能優化，截至年底，集團累積在全國超4,000個社區運營約5萬個充電樁，共計約50萬個充電插座，累積註冊用戶數超340萬。