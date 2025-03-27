許正宇︰家族辦公室數字知識中心啟動　助推動家辦蓬勃發展

財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）在首屆彭博家族辦公室峰會上，正式啓動「香港家辦匯」計劃下的家族辦公室數字知識中心。他表示，這個全新的網上平台可讓家族辦公室走在財富管理創新最前沿，通過香港抓緊亞洲區內的無限機遇，增值私人財富。

「香港家辦匯」是財經事務及庫務局（財庫局）去年十月聯同投資推廣署、香港財富傳承學院與彭博有限合夥企業合作的一個策略性計劃，藉着推行不同項目和提供資源，支持本港的家族辦公室行業。今日啓動的數字知識中心是專為香港以至全球的家族辦公室而設的首選資源庫，向家辦提供與生態圈建設、行業知識、科技支援和慈善倡議相關的最新資訊。

知識中心的內容經精心挑選，不時更新，包括專家分析、適用於家辦的良好實務指引、投資策略、管理、科技應用和慈善事業方面的指南，以及值得家辦關注的報告及活動等。註冊會員更可透過這個專為家族辦公室業界建立的資源庫閱覽獨家內容。

許正宇表示：「我們不單藉這個知識中心提供資訊，更是為家族辦公室量身定制一個動態資源庫。無論是想掌握新興投資趨勢、借助科技力量，還是讓慈善事業發揮更大影響力，這平台都能提供值得信賴的指引。家族辦公室正驅動全球財富管理邁向新方向，而香港的獨特優勢和定位會是家辦發展的最強後盾。我們期待見證更多家族辦公室在香港蓬勃發展，同時牽引金融巿場和慈善事業做得更闊更廣。」