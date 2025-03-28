李寧去年少賺5.5%至30.1億元人民幣　末期息20.73分人民幣

李寧（2331）公布2024年年度業績，權益持有人應佔淨溢利為30.13億元（人民幣‧下同），按年跌5.5%，淨利率為10.5%，末期股息20.73分。



年內收入上升3.9%至286.76億元；毛利率提升一個百分點至49.4%。經營現金淨流入上升12.4%至52.68億元。

收入增3.9%至287億元人民幣

在產品創新方面，集團繼續聚焦「單品牌、多品類、多渠道」的核心戰略，通過持續的研發和科技創新，推動產品力的升級，深耕跑步、籃球、健身、羽毛球、乒乓球和運動生活六大核心品類。其中專業跑鞋持續迭代升級，核心IP銷售突破1,060萬雙，充分體現集團在專業運動領域的市場競爭力和消費者認可度。

在品牌建設方面，2024年作為體育大年，集團推出「以我為名」主題活動，構建起品牌主張到產品體驗的全鏈路，深度鏈接了品牌與每一位消費者，有效提升了品牌競爭力與用戶黏性。在渠道優化方面，集團積極推動渠道結構調整，加速新興市場佈局，目前線上業務保持基本穩定態勢，同時，線下渠道也在通過精細化管理，力求實現效率與效益的雙重提升。