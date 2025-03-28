貿易戰｜波士頓儲銀行長稱關稅推高通脹　似乎不可避免

美國波士頓聯儲銀行主席Susan Collins表示，看起來關稅將「不可避免地」推高通脹，至少在短期內是如此，在更長時間內保持利率穩定可能是適宜之舉。雖然關稅驅動的通脹可能持續時間較短，但價格壓力的持續時間可能會更久。



「近期內關稅推高通脹似乎是不可避免的……我的預期是這種情況可能是短暫的，通脹下降進程會繼續，但到來的時間比我此前預期的更晚。」「但這方面也存在風險，它可能會更持久、漲幅更大，具體取決於事態的發展，」她說。Susan Collins強調了通脹預期的重要性，特別是在關稅和報復性措施覆蓋範圍更加廣泛的情況下。她又認為由馬斯克導的政府效率部推行的政府裁員力度，仍然是相當微小的。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

里士滿聯銀行長稱當局待不確定落實再作決定

於2027年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的里士滿聯儲銀行主席巴爾金指出，FOMC的貨幣政策立場處於良好狀態。當局會等待不確定性塵埃落定，然後再決定會否採取行動。美國企業投資處於暫停和凍結狀態，直至由總統特朗普宣布的關稅並引發的不確定性出現緩和、難以想像美國就業市場將湧現出招聘活動。不確定性引發消費者及企業信心下滑，這可能會造成需求端風平浪靜。聯儲局的一系列政策變化使得短期內出現不穩定性。

此外德意志銀行外匯研究主管薩拉韋洛斯表示，消息人士本周稱，歐洲央行和監管官員已就特朗普政府可能推動聯儲局在市場壓力時期，退出全球投融資市場的可能性進行了非正式討論。沒有任何跡象表明，特朗普政府希望聯儲局縮減在過去危機中提供的貨幣互換額度。但就在美國開始「疏遠」歐洲盟友之際，歐洲的這些討論引發了關注。即使聯儲局不採取行動，對互換額度可靠性的任何擔憂都可能對美元的地位造成損害。如果這種擔憂在美國的西方盟友中普遍存在，它可能會創造出自二戰後全球金融架構建立以來全球去美元化最重大的推動力。