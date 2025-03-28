恒生指數全日跌152點　海爾智家及蔚來瀉7%　海底撈跌3.5%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（27日）延續升勢，惟同日美股卻低收，三大指數跌幅介乎0.33%至0.53%。亞太區股市方面，日本股市今日（28日）早段跌逾700點。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌日圓跌穿151。商品市場，紐約期金升0.51%，暫企每盎司於3,100美元以上，紐約期油升0.13%。



【16:30】港股全日跌152點

港股全日跌152點，收市報23426點，國指收市報8606點，跌71點，科指跌82點，收市報5506點，成交額為2,296億元。

家電股海爾智家（6690）跌7.7%﹑美的（300）跌1.5%﹑創維（0751）升5.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌0.1%﹑蔚來（9866）跌7.1%﹑小鵬（9868）跌2.3%﹑理想汽車（2015）跌3.5%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.5%﹑李寧（2331）升0.4%﹑安踏（2020）跌1.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.7%﹑騰訊（0700）升不足0.1%﹑小米（1810）跌1.3%﹑美團（3690）跌1.7%﹑京東（9618）跌0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%﹑友邦（1299）跌0.4%﹑港交所（0388）跌1.2%。

【15:08】港股最新跌156點

內地股市低收，上証收市報3351點，跌22點，深成指數收市報10607點，跌60點，滬深300指數收市報3915點，跌17點，創業板指數收市報2128點，跌16點。

港股方面，恒指最新報23422點，跌156點。

【13:30】港股跌幅擴至300點

港股跌幅在午後擴大至300點，恒指最新報23279點，跌298點，國指跌128點，報8549點，科指跌126點，報5462點。

醫藥股逆市上揚，翰森製藥（3692）升6.1%，報23.5元，已於中午公布業績的石藥（1093）升3.3%，報5.08元。

海底撈（6862）跌4.1%。

【12:36】港股半日跌210點

港股表現疲弱，半日跌210點，中午收市報23368點，國指中午收市報8582點，跌95點，科指跌93點，報5495點，成交額為1,317億元。

家電股走勢個別，美的（0300）跌0.7%，海爾智家（6690）跌7.1%，創維（0751）飆7%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌7.8%，報30元，小鵬（9868）及理想汽車（2015）均跌2.7%，吉利（0175）跌2.1%﹑比亞迪（1211）跌0.7%。

手機設備股亦處於弱勢，聯想（0992）跌4.8%﹑舜宇（2382）跌3.3%﹑瑞聲（2018）跌3.1%﹑比亞迪電子（0285）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）皆跌0.2%﹑美團（3690）跌1.5%﹑小米（1810）失守50元關，最新報49.95元，跌3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%﹑港交所（0388）跌1.1%。

【11:09】港股最新跌129點

港股最新報23448點，跌129點，國指跌64點，報8612點，科指跌5528點，跌60點。

海爾智家（6690）跌5.8%。

蔚來（9866）跌8%。

【10:31】港股轉跌40點

港股轉跌40點，最新報23537點，國指跌29點，報8648點，科指跌29點，報5559點。

已於周四公布業績的李寧（2331）逆市上揚，最新報17.88元，升4.6%。

【09:30】港股高開94點

恒生指數最新報23672點，升94點，國指高開31點，報8709點，科指高開16點，報5605點。

蔚來（9866）宣布配股，跌4.1%﹑小鵬（9868）平開﹑理想汽車（2015）跌1.5%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。

金價再創新高，金礦股上揚，招金（1818）高開2.3%﹑紫金（2899）高開1.6%﹑山東黃金（1787）升1.6%﹑中國黃金（2099）高開2.1%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑安踏（2020）高開1.3%﹑李寧（2331）高開3.5%﹑香港科技探索（1137）高開14.4%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.5%﹑美團（3690）高開0.2%。