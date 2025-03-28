恒生指數高開94點 金價破頂招金升2% 蔚來配股跌逾4%｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（27日）延續升勢，惟同日美股卻低收，三大指數跌幅介乎0.33%至0.53%。亞太區股市方面，日本股市今日（28日）早段跌逾700點。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌日圓跌穿151。商品市場，紐約期金升0.51%，暫企每盎司於3,100美元以上，紐約期油升0.13%。
【09:30】港股高開94點
恒生指數最新報23672點，升94點，國指高開31點，報8709點，科指高開16點，報5605點。
蔚來（9866）宣布配股，跌4.1%﹑小鵬（9868）平開﹑理想汽車（2015）跌1.5%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。
金價再創新高，金礦股上揚，招金（1818）高開2.3%﹑紫金（2899）高開1.6%﹑山東黃金（1787）升1.6%﹑中國黃金（2099）高開2.1%。
消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑安踏（2020）高開1.3%﹑李寧（2331）高開3.5%﹑香港科技探索（1137）高開14.4%。
科技股方面，阿里（9988）高開1.5%﹑美團（3690）高開0.2%。