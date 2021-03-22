百度（9888）超購111倍　一手中籤率15%　即睇你有冇份｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-22 08:25

百度（9888）公布招股結果，最終超額認購逾111倍，一手中籤率15%，認購50手才穩中一手。百度以每股252元定價，明日正式掛牌。

截至上周五美股收盤，百度收報257.47美元，按照1股美國存託股代表8股A類普通股計算，每股市值約249.7港元。故此，香港最終發售價252元，較美股有約0.9%的溢價。

【按此查閱分配結果】

其中，香港公開發售部分錄得認購5.32億股，相當於可供香港公開發售部分可供認購的4785萬股，超額認購111倍。由於超額認購100倍以上，經重新分配後，香港公開發售可供認購的發售股份總數為1,140萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份的12%。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份同樣獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。

假設並無行使超額配股權，按發售價每股252元計算，估計全球發售募集資金淨額約236.82億元，其中50%用於持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業；40%用於進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現；10%用於一般企業用途。

倘悉數行使超額配股權，百度將就行使超額配股權後將予發行的1,425萬股，額外募集資金淨額約35.68億元。