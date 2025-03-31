長和低開4.5%　據報本周不會就出售巴拿馬碼頭業務簽協議

上周五有報道指出，長和（0001）不會就出售位於巴拿馬港口碼頭業務經營權簽約。長和今早低開4.5%，報43.1元。



早前宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括巴拿馬碼頭業務等海外碼頭業務。交易原訂於周三（2日）前簽訂協議，但據本地傳媒引述接近長和高層消息人士指出，下周不會簽訂任何協議。

長和出售中國內地及香港港口以外的港口業務，是分兩部分進行。其一是從和記港口集團把巴拿馬兩個港口拆售，擬售予貝萊德為首財團，根據原先擬定條款，計劃於4月2日簽約長和3月4日的公告並無寫明須於4月2日簽署落實交易。另外，3月4日的公告同時提及擬向貝萊德為首財團出售23個國家共43個港口的交易，長和與該財團有145天的獨家磋商期。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

另稱就未就分拆電訊資產上市作決定

另一方面，日前引述消息人士報道，長和正考慮將全球電訊業務資產分拆在倫敦上市，估值可能介乎100億英鎊(1014億港元)至150億英鎊(1513.2億港元)，最快會在今年內進行。

不過，長和最新公布指出，董事會知悉最近與可能分拆該公司全球電訊資產及業務有關之若干媒體報導，集團不時接獲建議並探索及評估可供考慮之機會，藉以提升股東之長遠價值，包括與該公司全球電訊業務之資產及運營相關之可能交易包括分拆上市。

長和通告續指，於公告日期，董事會未有就公司全球電訊業務有關之任何交易作出決定。公司股東及潛在投資者謹請注意，目前並不確定是否將會進行任何交易。如有需要時，公司將根據適用法律及規例刊發進一步公告。