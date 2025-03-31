半島酒店｜大酒店去年由盈轉虧蝕9.4億元　不派末期息

半島酒店母企大酒店（0045）公布截至去年12月底止年度全年業績，去年由盈轉虧，股東應佔虧損9.43億元，而2023年賺1.5億元；每股虧損0.57元；不派末期股息。



期內，大酒店總計收入109.9億元，按年升26.3%。如不包括出售倫敦半島住宅公寓所得收入34.5億元，集團錄得總計收入75.4億元，升17.7%。當中香港半島酒店收入10.69億元，按年升3%，平均房租跌5%，平均可出租客房收入升10%，出租率升6個百分點。

集團表示，影響年度業績的主要因素包括紐約半島酒店於去年1月至9月期間進行翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段；折舊總額上升1.66億元，主要由於倫敦半島酒店於2023年9月開業；淨融資費用增加至4.61億元，此乃由於集團於倫敦半島酒店開業後，不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，以及利率高企；集團投資緬甸仰光半島酒店項目的減值撥備為1.58億元；以及集團錄得投資物業重估虧損5.69億元。

半島酒店母企大酒店去年由盈轉虧，蝕逾9億元。(梁鵬威攝）

去年第四季大中華地區平均可出租客房收入升9.2%

另外，去年第四季大中華地區（香港、上海及北京）平均可出租客房收入為2,937元，按年升9.18%；平均房租為4,265元，按年跌7.66%；出租率達69%，按年上升11個百分點。

至於出租物業方面，期內住宅每平方呎每月平均租金為46元，按年微升2.22%；商場為134元，按年跌5.63%；辦公大樓按年微升1.53%至66元。至於各自的出租率分別為95%、88%及85%。