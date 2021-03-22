AGM表決議案全獲通過　康宏︰已收法院禁制令　正聽取法律意見

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-22 09:20

康宏﹙1019﹚上周四﹙18日﹚舉行股東周年大會，決議省覽及考慮2017、2018及2019年度之經審核財務報表、重選現任執董及非執董，以至續聘中匯安達會計師事務所為公司核數師。

康宏最新通告指，由於超過50%票數表決贊成所有決議案，故有關決議案已於股東周年大會獲通過為公司普通決議案。

值得一提，通告指根據公司已知資料 ，會上由據稱股東及委任代表持有的約33.08億股據稱股份被視為由郭曉群、陳佩雄及王鵬英直接或間接持有及須剔除。因此，股東周年大會已剔除該等據稱股份涉及的投票權。

會後接獲禁制令密封副本

至於公司股東之一、屬「深圳幫」的陳佩雄稱已申請到禁制令，阻止會議進行，通告指於當日大約下午5時18分，陳佩雄的據稱受委代表稱其剛收 到陳佩雄的指示，指剛剛向高等法院申請延期舉行本次股東周年大會的禁制令，並稱高等法院法官廖文健已於下午5時10分發出延期舉行股東周年大會的禁制令。陳佩雄的據稱受委代表還聲稱現時其電話內有一份已簽署的禁制令。當時，公司尚未接獲任何禁制令。其後主席進行投票表決，並於投票表決後結束股東周年大會。

通告補充，於3月19日大約下午5時41分，公司透過其律師接獲高等法院暫委法官廖文健所發出日期為3月18日的單方面禁制令的密封副本。公司現正就事件聽取法律意見，並將於適當時候向本公司股東提供最新消息。