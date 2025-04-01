順豐同城2024年淨利潤翻倍　預料AI技術有助保持業績增長

隨著即時配送行業的高速發展和消費習慣的深刻變革，順豐同城(09699.HK)在2024年交出了一份亮眼的成績單，全年總收入達到人民幣157.461億元，至於持續經營業務錄得毛利為人民幣10.715億元及毛利率6.8%，而淨利潤更實現翻倍提升，公司擁有人應佔淨利潤則為人民幣1.325億元及淨利率0.8%，同比增長161.8%，經調整淨利潤達人民幣1.459億元，同比增長154.1%。展望在人工智慧技術的爆發式成長下，順豐同城今年將進一步朝著智慧化、個性化和綠色化方向發展。



收入穩增 淨利潤狂飆超一倍

縱觀整個2024年，順豐同城來自持續經營業務的收入實現突破性增長，由2023年的人民幣123.874億元增長27.1%至人民幣157.461億元。其中，同城配送服務收入從2023年的人民幣73.873億元增長23.5%至人民幣91.212億元；最後一公里服務收入則從人民幣50.002億元增長32.5%至人民幣66.249億元。可見，收入結構的優化與業務規模的擴張成為增長的主要動力。

在毛利方面，公司於2024年錄得毛利人民幣10.715億元，毛利率提升至6.8%，較2023年的毛利人民幣7.947億元及毛利率6.4%有顯著改善。淨利潤表現尤為搶眼，本公司擁有者應佔淨利潤達到人民幣1.325億元，淨利率為0.8%實現翻倍提升。此外，公司經營活動現金流入達人民幣2.719億元，截至2024年12月31日，持有現金及現金等價物和短期理財投資分別為人民幣13.688億元和人民幣11.159億元，顯示出穩健的財務狀況和充裕的資金儲備。

多場景需求釋放 市場滲透率加速提升

同城配送服務作為順豐同城的核心業務，2024年收入由2023年的人民幣73.873億元增長23.5%至人民幣91.212億元。增長背後的關鍵因素包括：一是中立開放的市場定位及全場景服務能力為公司帶來訂單量的持續增長，全年同城配送服務訂單量同比增長超30%，帶動收入規模加速增長；餐飲外賣需求穩定，零售消費等非餐場景即時配送需求快速釋放，非餐場景收入同比增長26.2%至人民幣36.952億元；二是物流底盤綜合能力的提升，使公司成為頭部客戶首選的協力廠商配送服務商之一，並深化與KA客戶及流量平臺的合作；三是年度活躍商戶與消費者規模擴大，市場滲透率顯著提升；四是縣域市場深耕成效顯著，覆蓋超1,300個縣域，收入同比增長121%；五是小時級配送網絡滿足同城物流提速需求；六是積極的定價策略增強產品競爭力。

在最後一公里配送服務方面，收入從2023年的人民幣50.002億元增長32.5%至人民幣66.249億元。增長主要得益於電商退貨物流業務的快速發展，退貨回倉單量翻倍，以及非主要客戶合作收入增長106%。在節假日與電商大促期間，公司日均攬收支持服務訂單量突破150萬單，顯示出強大的協同能力與市場適應性。

AI賦能效率與體驗雙提升

順豐同城持續推進運營數字化與AI決策智能化，其城市物流系統（CLS）通過大數據分析與AI演算法，實現訂單與騎手的最優匹配。2024年，公司與國內領先大模型廠商合作，將AI應用於需求分析、運力調度及智慧客服等環節，顯著提升效率與用戶體驗。AI技術的引入不僅優化了配送路徑與需求預測，還為行業智能化與綠色化發展奠定基礎。

根據沙利文報告，2024年中國即配行業訂單規模達482.8億單，同比增長17.6%。按照當前發展曲線，行業有望在2030年突破千億訂單規模，未來6年保持年均13.1%的兩位數增長！未來，即時配送將支撐即時電商等新零售業態，而技術進步與消費習慣改變，令中國居民更傾向線上購物，就連國家統計局的數據亦顯示，2028年的零售線上滲透率將達到35.3%。再加上AI通過優化路徑、調度與預測，提升配送效率與體驗，降低成本，並推動無人配送與精準策略，將引領行業向智能、個性與綠色化發展。

（資料及相片由客戶提供）