三星集團繼承人大傷腦筋　為承繼22萬億圜遺產　須繳交13萬億圜稅

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-22 14:36

韓國《朝鮮日報》報道，自去年三星集團前會長李健熙去世，為支付高達13萬億韓圜的鉅額財產稅，三星電子副會長李在鎔、新羅酒店社長李富真、三星旗下服裝公司第一毛織執行副總裁李敘顯等三星集團的「掌控一族」，需要向韓國的金融機構進行數千億韓圜規模的無擔保融資。

以股票擔保進行融資無法籌到相應資金

據內地傳媒《成都商報》報道，當初三星集團的這些「掌控一族」原本打算通過以股票擔保的形式進行融資，但是韓國國內沒有一家證券公司能夠滿足他們的融資需求。這主要是因為最近韓國國內個人投資者通過質押股票進行融資的投資行為正在增加，韓國的證券公司基本上已經達到了融資上限。

據李在鎔身邊的知情人士透露：「李在鎔兄妹以及洪羅喜（李健熙的妻子）之前向相關證券公司進行過詢問，但得到的答覆都是「無法滿足如此巨大的融資需求」。所以，最終不得不申請無擔保融資。」據瞭解，李在鎔的股票（去年大約價值2,100億韓圜）是其確切的收入來源，可能憑此得到數千億韓圜的無擔保融資。

據瞭解，三星集團前會長李健熙通過股票、美術品、不動產等留下了價值22萬億韓圜的遺產。他的妻子及子女為了繼承這些遺產，需要向韓國政府繳納13萬億韓圜的繼承稅。即便是通過6年分期支付的形式來交稅，三星集團的「掌控一族」們今年也必須要繳納2萬億韓圜的繼承稅。但是由於管理權問題，這麼多的股票很難一下子出售，美術品也不可能用來進行實物支付。

深陷13萬億韓圜「遺產稅困境」

4月30日是李健熙家人進行遺產稅申報的最後日期，隨着最後期限越來越近，三星集團的「掌控一族」們正在為如何才能籌措到這麼多的錢而發愁。

據瞭解，三星集團方面通過韓國畫廊協會、美術品鑑定委員會等3個機構對李健熙擁有的1.2萬餘件美術品進行了價格鑑定。但是，由於13萬億韓圜以上的繼承稅的財源無法確保，「掌控一族」們只能進行無擔保融資。韓國財經界相關人士表示：「由於這些人持有股份的比例並不高，他們要轉讓三星電子、三星物產、三星生命等核心企業的股份不是件容易的事，用美術品等作為抵押也太現實。所以他們現在面臨的最大難題是如何確保守住經營權的同時，找到足夠的資金去繳納天價繼承稅。」

據瞭解，李健熙留下的遺產被認為價值超過22萬億韓圜。由於當初李健熙是突然中風住院，並一直昏迷不醒。所以到目前為止，李健熙的遺產分配問題都尚未對外公布。根據韓國繼承法規定，他的妻子洪羅喜將繼承李健熙九分之三的遺產，李在鎔等3個子女各繼承九分之二的遺產。

另外，韓國繼承稅的最高稅率為50%，但是對於大企業的主控人員而言，稅率將達到60%。所以，李健熙家屬將承擔13萬億韓圜的繼承稅。另外，如果採取分期付款的形式，每年都必須繳納相應的利息。所以，李健熙家人每年至少要支付2萬億韓圜的遺產繼承稅。

過去4年處於無薪酬狀態

遺產稅的財源首先考慮的是繼承人的股份分紅。去年，三星電子給李在鎔的股份分紅為1,250億韓圜，給洪羅喜的分紅為1,600億韓圜。李健熙在世時的股份分紅為7,400億韓圜。李富真和李敘顯沒有持有三星電子的股份，所以沒有三星電子的分紅。

即便以股份分紅用來抵扣遺產稅，每年2萬億韓圜的金額對於李健熙的家人而言也是一筆巨大的負擔。尤其是李在鎔在過去4年裏處於無薪酬狀態，除了股份分紅之外沒有其他收入。

李在鎔即便現在想通過出讓股份來籌集資金繳納繼承稅，都不是件容易的事。他現在持有的三星電子股份只有0.7%，三星物產的股份為17.3%，三星生命的股份為20.8%。他從李健熙那裏繼承的三星電子的股份為4.2%，三星生命的股份為20.8%。

財經界相關人士表示：「如果李在鎔在這個時候出讓自己手中的股份，很有可能引來外資系投機資本的攻擊，這樣可能會危及到他對三星集團核心企業三星電子、三星生命、三星物產的控制權。」

轉讓美術品也成巨大的難題

自去年12月開始，韓國美術館協會藝術鑑定委員會、韓國藝術品價格鑑定協會和韓國藝術鑑定研究中心在首爾利姆美術館對李健熙的一系列收藏作品進行鑑定評估，這引起了人們的廣泛猜測，它們可能在不久的將來會被賣掉。

如今，鑑定工作基本完畢，李健熙的全部收藏達13,000件，在他的收藏中有30件國寶，82件不可估值的珍品，以及3,500件現當代藝術品（其中2,200件是韓國藝術，1,300件來自西方），總價值達3萬億韓圜，相當於26.6億美元。莫奈、安迪·華荷、畢加索、賽·託姆佈雷、阿爾貝託·賈科梅蒂等藝術家的作品赫然在列。

一位不願透露姓名的藝術品鑑定專家說：「自李健熙購買這些作品以來，其中一些作品的價格可能已經大幅飆升。」另一位參與評估項目的藝術專家認為：「倘若將這些傑作放在同一個空間，那很容易成為世界五大藝術博物館之一。」

據瞭解，三星「掌控一族」曾考慮向海外市場出讓一部分李健熙擁有的美術品，大概可以籌集2至3萬億韓圜的資金。比如，李健熙擁有著名畫家莫奈的名畫《睡蓮》，這幅畫或能夠賣出1,000億韓圜的價格。但是，最近韓國國內有很多聲音要求三星集團把李健熙手裏的這些美術品贈予美術館或者博物館——主要是為了防止讓《睡蓮》再流傳到海外。但是如果三星集團無償轉讓的話，就沒有資金來繳納高額的繼承稅。

有一些人提議，如果三星集團繳納一部分美術品的話，為了防止這些寶貴的文化財產流到海外，可以以此來抵扣部分遺產稅。韓國國會議員李光宰在去年11月已經向國會提議修改相關法案，但是現在韓國國會還沒有進行審議。這一建議也在韓國引發爭議，部分人認為，這讓三星集團的「掌控一族」享受了特權。