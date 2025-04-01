澳門3月賭收按年升0.8%至196.6億澳門元　首季增幅0.6%

撰文：張偉倫
出版：更新：

澳門3月份博彩收入為196.59億澳門元，按年升0.8%，按月跌0.4%。

今年首3個月澳門博彩收入為576.57億澳門元，按年增加0.6%。

濠賭股
澳門賭收