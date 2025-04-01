長和賣碼頭｜貝萊德稱若完成收購 　財團旗下港口數目約百個

長和（0001）在上月初宣布向貝萊德牽頭的財團，出售巴拿馬碼頭業務等海外碼頭業務。貝萊德董事長Larry Fink（拉里‧芬克）於年度董事長致函中指出若交易完成，財團將在全球擁有100個港口的投資組合。將與合作夥伴包括地中海航運公司（MSC），以及全球最大貨櫃碼頭營運商之一TiL共同了解如何投資﹑擁有及經營有關資產。



他在信中指出與長和簽署的原則性協議，覆蓋全球23個國家﹑合共43個港口。全球每年20個貨櫃中，便有1個會通過有關港口。

他又表示未來標準投資組合，為股票佔50%﹑債券佔30%，如房地產﹑基礎設施等私人資產則佔20%。他指出基礎設施項目通常只能透過私人市場進行投資，不少人無法參與，甚至部份較大的機構投資者，亦難以透過自己想要的方式分配資產至基礎設施項目。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

GIP擅長尋找具吸引力基建項目

他指出已看到解決公﹑私差距的機會。去年貝萊德完成收購全球基礎設施合作夥伴（GIP），而GIP代表其客戶擁有全球最重要基礎設施資產，如倫敦蓋特威機場﹑主要能源管道等。GIP擅長尋找世界上最具吸引力的基礎設施項目投資，並引導資本以建立或改善有關投資。

他亦指出面對保護主義回歸，可以透過向更多投資者提供進入私人市場的機會來應對。