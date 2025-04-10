數碼港「Web3概念驗證測試資助計劃」助力企業加速創新技術落地

數碼港致力建構蓬勃創新的區塊鏈生態圈，不遺餘力推動前沿科技在各行業的深度應用與融合。透過建立「Web3.0投資圈」（W3IC）等創新平台，數碼港成功打造了一個針對Web3.0領域的投資者網絡，為具潛力的初創企業開拓多元化的融資渠道，匯聚各產業的資金支持。



在剛圓滿結束的Consensus香港大會2025期間，數碼港舉辦的「數碼港促進投資配對」活動獲得熱烈迴響，成功吸引近百名業界翹楚及投資精英參與。活動中，數碼港社群成員展示的創新解決方案贏得投資者的高度青睞，其中多個傑出項目均獲得數碼港去年推出的「Web3概念驗證測試資助計劃」（Web3 PoC計劃）的大力支持。



數碼港推出的Web3 PoC計劃致力協助本地Web3.0初創企業將創新理念轉化至實際市場應用，並促進Web3.0技術與傳統產業的深度融合。計劃涵蓋範疇廣泛，包括房地產管理、建築工程及金融科技等，充分展現了Web3.0技術的多元性和龐大發展潛力。自計劃推出以來，共接獲122份申請，經過嚴謹的評審程序後，遴選出45個優秀項目獲得資助。在經過多個月的技術開發與實地測試後，眾多獲資助項目已成功邁向市場化階段，並獲得業界夥伴的鼎力支持與肯定。

數碼港首席企業發展官朱美恩表示：「數碼港社群成員的解決方案在 Consensus 香港大會 2025 期間得到投資者的關注，展示了他們的創新實力，也印證了 Web3 PoC 計劃有效促進初創企業與不同產業夥伴的合作，讓他們把創新思維從一個概念轉化成實際的應用。未來，數碼港將繼續推動更多區塊鏈方案落地至不同應用場景，攜手業界進一步探索各前沿技術的商業潛力，從而加速香港數字經濟的發展，打造更完善的區塊鏈產業生態。」

Defypay——區塊鏈驅動的建造業出糧保障系統

Defypay開發的Web3.0工程文件管理及支付系統為建築業帶來革新。系統善用區塊鏈技術，大幅提升文檔管理的透明度及安全性。通過智能合約技術的應用，系統有效確保承包商與分包商之間的合約、工時表及交易信息等內容不被篡改，資金流向清晰可查，並可追溯各層承建商之間的關係。系統支持資訊實時更新，有效減少人工成本和時間，顯著降低建築工程項目中的合約糾紛與勞資爭議，全面保障各方權益。目前，Defypay已與發展局及香港理工大學展開合作，積極推動技術落地及實際應用。

DefyPay行政總裁及聯合創辦人陳啟康表示：「感謝數碼港Web3 PoC計劃的支持，令我們有能力進一步發展和推廣這項創新解決方案，並成功與不同機構及公司合作，為建築行業的數字轉型貢獻力量。」

OneChain——基於區塊鏈的防欺詐租賃管理平台

OneChain開發了以區塊鏈驅動，名為RentLedger的防欺詐租賃管理平台，為房地產租賃市場提供透明、安全且可追溯的租約管理服務。透過區塊鏈技術，RentLedger確保租約及相關租務數據無法被篡改，從而有效防止租務詐騙及租金拖欠等問題。目前，OneChain已計劃與其贊助商合作，在指定的物業大廈進行試點運行，為未來更廣泛的市場應用鋪路。

OneChain創辦人楊恩瑜表示：「十分感謝數碼港Web3 PoC計劃的資助，讓我們能順利開發RentLedger平台，並成功展開試點計劃，推動區塊鏈技術在房地產管理領域的應用，為行業創新帶來實質影響。」

Coded Solution——黃金代幣化及區塊鏈旅遊應用程式

Coded Solution與香港黃金交易所旗下子公司GoldZip Digital合作，推出「數字黃金代幣」（Tokenized Gold）金融科技試點計劃，透過關聯公司ABT Tech區塊鏈技術將實體黃金資產進行數字化。項目利用金融機構的區塊鏈帳本系統，將實體黃金轉化為可交易、可追溯的數字黃金代幣資產。

此外，Code Solution旗下子公司Coded Technology善用V Systems技術，成功開發了基於區塊鏈的旅遊應用程式。應用程式不僅整合電子優惠券功能與商戶支付系統，更提供了簡易的使用者介面。為了豐富平台內容，公司更邀請多位知名商家及網紅加入內容創作，使系統更加多元化。系統目前已加入中國移動國際的平台，並正式投入營運。

行政總裁吳元凱表示：「很榮幸能參與數碼港的Web3 PoC計劃，並與各大企業共同推動黃金代幣化及區塊鏈應用的普及化。計劃不僅提供資金支持，更給予我們寶貴的技術實踐機會。透過我們的解決方案，投資者能便捷地進行黃金資產交易與持有，大幅提升投資便利性及資產透明度。同時，我們的應用程式為用戶提供安全可靠的支付系統，有效簡化各種旅行相關的交易流程。」

數碼港致力推動初創社群的區塊鏈創新技術在金融和商業領域的廣泛應用。未來，數碼港將繼續透過不同的資助計劃，進一步拓展香港的創科生態圈。

（資料及相片由客戶提供）