GUM料關稅對港股影響有限　MPF上半年望錄5%回報　恒指目標價2萬4

單計算第二季仍料有1至2%回報。對於高風險投資者會建議多點留意港股，近年中國已減低對美國貿易依賴，故此相信關稅對港股影響有限，而在科技等方面發展也有不錯勢頭。市場並憧憬兩會後支持內房及消費等政策，預計升勢仍能持續，惟上升速度有機會放緩，第二季恒指目標價料為24000點，打工仔可考慮中港及大中華相關基金。



美股第二季或維持波幅走勢

美股方面，雖然有關稅政策影響，但本身經濟仍具韌性，市場也預期聯儲局將於下半年減息2至3次，每次25點子。預計美股指數會在目前水平上下波動，後期有機會回升，故此建議已持有美股基金的打工仔可以繼續持有。歐股也建議可留意，因俄烏戰爭有望於今年結束，同時歐盟計劃大幅增加基建及國防開支，有望推動歐洲股票基金繼續上漲。

對於低風險投資者，他就建議首選仍可考慮配置保守基金，以賺取穩定回報，預計全年有約3%的回報。而若追求稍高回報，可考慮投資含股票成份的保證基金，但需留意保證基金通常設有特定條件，例如本金或利息保證，需持有至指定時間等才能兌現，建議留意相關費用及條款後再作決定。至於中風險投資者，則可配置股票比例較高的混合資產，在中港股市上升的背景下，相信能夠受惠。

港股首季表現最佳惟錄得最多資金淨流出

GUM 數據顯示，年初以來截止3月28日，強積金錄得回報3.3%，人均賺9,126元。當中港股基金表現最佳，香港股票基金（追蹤指數）錄得回報達17.3%，受惠於DeepSeek 等技術突破。而美股則表現最差，因關稅政策反覆及消費數據疲弱而回調，美股基金錄得5.7%的負回報。整體股票基金錄得回報4.9%，混合資產基金回報2.7%，而保守基金則有1 .1%回報。

資金流向方面，GUM策略及投資分析師董事雲天輝表示，強積金淨轉換額按年攀升，首兩個月已達106億元，按比例推算，全年基金淨轉換額或超過600億元。而雖然港股首季回報最佳，但香港股票基金及香港股票基金（指數追蹤）年初至今仍錄得55億流出，為淨流出最多的基金類別。

而保守基金成為避險首選，淨轉入57億港元。另外值得留意的是，雖然美股表現反覆偏弱，仍錄得淨轉入8.06億元，為淨轉入最多的股票基金，反映成員對美股仍保持一定信心。