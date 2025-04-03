香港據報就退市公司設場外交易　業界憂缺向上流動影響交投

《彭博》報道指，香港據報正草擬為退市公司股票設立場外交易市場（OTC），以便讓那些持股的投資者有機會收回部分損失。據知情人士指，港交所（0388）和證監會進行初步諮詢後，正制定場外交易市場藍圖，為投資者提供退場機會，但該市場並不允許籌集任何新資金，與美國的模式不同。



報道引述知情人士指，初步藍圖場外交易市場將允許散戶參與，並讓做市商參與配對訂單，以應對流動性不足問題。場外交易市場將不允許新股上市，不允許交易從其他主要交易所退市的股票，也不會提供重返主板的途徑。

場外交易或以「買者自負」

報道又指，場外市場或以「買者自負」模式運作，並限制任何股份推介行為，若經紀商主動建議投資者，將需承擔責任。場外交易市場或交由港交所營運，但預計不會帶來利潤。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華指出，若本港設立場外交易市場，相信可以為投資者 提供「逃生門」，降低其損失風險，同時還能提升本港市場流動性與彈性，並估計現有場外交易需求多為大戶，一般散戶不會參與場外交易 。惟需留意的是， 退市的公司多因重大問題（如業務萎縮、財務造假、長期停牌）被除牌，其價值已大幅縮水甚至歸零，而場外交易雖提供平台，但買方需求可能極低，導致價格嚴重低估，令投資者實際回收金額有限。

陳志華亦指出逃生機制的存在可能削弱投資者對公司退市風險的警惕性，誤以為「即使退市也有退路」，從而降低事前盡職調查的意願。長期而言，或導致市場紀律鬆弛，投資者過度依賴政府或交易所「善後」，不利培養風險自負的成熟投資文化。

業界憂退市公司或無心經營打擊投資價值

陳志華還直言，若所報道所傳，本港的場外交易將增加不允許籌集新的資金讓企業造血、也不會提供重返主板的途徑等限制，在缺乏向上流動下，或會讓退市公司更無心經營公司，買方投資價值進一步受到打擊，有機會令場外巿場越做越差，屆時將會令買家愈加缺乏，從而讓本港場外交易市場有機會變成「殭屍市場」，即沒有交易。繼港版SPAC的對比美版SPAC的諸多限制令推出市場後缺乏投資者捧場參與。

報道指出場外交易市場將容許散戶參與。陳志華指出據證監會的操守準則，參與場外交易的投資者須為專業投資者（PI），可是散戶投資者多並非為專業投資者。

港交所發言人表示，正考慮場外交易市場的優點與缺點，並在3月諮詢期結束後仔細審視市場意見。證監會發言人表示，計劃仍處於非常早期階段。