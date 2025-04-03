英皇鐘錶與周大福前老臣子陳世昌設合資　於內地設計生產珠寶產品

英皇鐘錶珠寶（0887）公布，與前周大福（1929）老臣子、執行董事兼董事總經理（中國內地）陳世昌有份持有的「曉多才」才訂立合資協議，雙方同意成立合資公司，合資公司分別由英皇中國擁有51%及由曉多才擁有49%，合資公司主要在內地從事有關「英皇珠寶」品牌旗下貴金屬及珠寶產品的設計、生產及銷售。



英皇鐘錶珠寶指，成立合資公司能結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌在業界豐富的專業經驗，將大大提高「英皇珠寶」品牌在內地的實力及影響力。董事會認為與陳世昌建立戰略伙伴關係是集團擴展其內地珠寶業務一個良好的契機。英皇鐘錶珠寶又指，合資企業將於今年內致力擴大集團於中國內地的零售網絡覆蓋。

同時加強產品研發，引入創新技術，致力打造受歡迎 IP 產品；並透過加強在地人才培訓，提升顧客銷售體驗。集團將全面整合銷售策略，促進中國內地與香港品牌的聯動性。陳世昌亦表明未來將全身投入合資企業的工作，並不會在同一行業投資合資企業以外的生意。

根據合資協議，合資公司總現金資本承擔為不多於3.46億元人民幣（下同），當中英皇中國出資不多於1.68億元，曉多才出資不多於約1.78億元。當合資公司成立後，英皇鐘錶珠寶於內地的珠寶業務營運將由合資公司接管。英皇中國及曉多才分別有權收取51%及49%的股息或利潤分配。