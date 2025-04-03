特朗普關稅｜環球爆小股災　道指期貨挫1187點　恐慌指數飆22.8%

美國總統特朗普於周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，觸發投資者恐慌情緒，亞太區股市全面下跌，其中日本股市瀉近千點。美股三大指數期貨於今日（3日）傍晚大幅下挫，幅度介乎2.8%至3.8%。



截至下午6時43分，道指期貨最新報41037點，跌1,187點或2.8%，標普500指數期貨跌192點或3.4%，報5478點，納指100期貨跌735點或3.76%，最新報18845點。

至於反映投資者恐慌情緒的標普500 VIX指數則大幅抽升，最新報26.42，升22.83%。

英法德三地股市下挫

歐洲股市方面，德國股市跌475點或2.1%，報22111點，法國CAC指數跌109點或1.41%，報7674點，英國富時指數跌57點或0.68%，報8486點，意大利FTSE MIB2指數最迎報36935點，跌1,173點或3.08%。

匯市方面，美匯指數跌1.89%，報101.85。歐元兌美元最新報1.1067，升1.97%，英鎊兌美元最新報1.317，升1.25%，美元兌日圓最新報146.73，跌1.71%。離岸人民幣跌103點子，報7.3044。

紐約期油挫近半成

商品市場方面，紐約期油跌4.8%，報68.26美元，紐約期金跌40.9美元或1.29%，每盎司報3,125.3美元。

債市方面，投資者偏好具避險功能的債券，美國10年期國債孳息率最新報4.07厘，跌12.5個基點。