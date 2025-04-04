關稅戰丨美股盤中狂插1600點　Nike逆市反彈　中概股暴瀉近一成

美國向各國收「對等關稅」，觸發貿易戰深化之擔憂，以至全球經濟下行風險急升，拖累環球資本市場續震盪。

【00:48】 道指瀉1600點

美股跌勢未止，道指瀉1600點或3.95%，報38945點，而標指及納指分別挫4.66%及4.77%。

越南對等關稅或「有得傾」，不少服裝股反彈，NIKE升3.7%、LULULEMOON升1.7%、ONON升6.64%、CROCS升4.9%。

不過，美國科技股仍然血洗，NVIDIA挫7.6%、特斯拉挫9.5%、蘋果挫4.9%。

納斯達克中國金龍指數挫逾9%，富途瀉16.2%、拼多多瀉9.6%、阿里巴巴挫11.1%。

【23:30】 聯儲局有義務保持通脹預期穩定

聯儲局主席鮑威爾表示，潛在的關稅對經濟的影響遠較預期大，並持續影響到美國通脹，而聯儲局做好了調整的準備，聯儲局有義務保持通脹預期穩定。

【23:09】Nike逆市反彈

Nike逆市反彈，現升5%至58.36美元。

越南面臨著46%的對等關稅稅率，惟據報特朗普最新表示，如果越南能夠與美達成協議，越南希望其關稅降至零。Nike代工廠於越南有生產基地，倘對等關稅實施，對其影響大。

另外，特朗普又指，現在是鮑威爾降息的絕佳時機，惟他總是「行動遲緩」，特朗普續稱，鮑威爾現在可以改變這形象。

道指現瀉不足千點，報39594點，挫951點或2.35%。另外，標指挫2.91%、納指挫2.99%。

【23:00】納斯達克中國金龍指數瀉9.92%

納斯達克中國金龍指數瀉9.92%，其中富途瀉15%、阿里巴巴瀉11.6%、拼多多瀉10%。

而恒指ADR則瀉1471點或6.44%至21378點。

道指挫2.97%、標指挫3.53%、納指挫3.99%。

【22:24】道指跌勢擴大至近1300點

美中各就貿易戰出招，震散股市。道指現挫1281點或3.16%，報39264點；標指挫200點或3.71%，報5196點；納指挫628點或3.8%，報15921點。

TESLA挫7.9%、蘋果挫3.35%、NVIDIA挫6.1%。

另外，中概股大瀉，納斯達克中國金龍指數挫逾9%，其中阿里巴巴挫10.4%、拼多多挫9.1%、京東挫9.8%，而富途瀉14.8%。

【21:33】道指現挫1010點

美股三大指數開市急挫，道指現挫1010點或2.49%，報39535點，失守40000點關口。另外，標指挫2.7%、納指挫3.06%。

蘋果瀉3.3%、TELSA瀉4.25%、NVIDIA瀉3.4%、

另外，中概股亦暴瀉，其中電商巨頭阿里巴巴、拼多多及京東分別瀉8.5%、7.45%及8.9%。

【20:33】中概股盤前急瀉

中國提反制美國措施，美股大瀉之餘，中概股盤前亦急挫。其中，阿里巴巴瀉9.2%、拼多多瀉9.2%、B站瀉9.4%、富途瀉7.79%、理想瀉5.6%。

【20:10】杜邦跌幅擴大至近一成

杜邦﹙DuPont﹚股價直線下挫，跌幅擴大至近一成。中國市場監管總局表示，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調查。

【19:58】道指期貨暴瀉逾1000點

道指期貨跌勢加深，現瀉1076點或2.65%，而標指期貨瀉2.64%、納指期貨瀉2.91%。

【19:45】道指期貨暴瀉逾1400點

道指期貨跌勢加深，現瀉逾1400點或3.3%，而標指期貨瀉3.5%、納指期貨瀉4%。

【19:30】道指期貨暴瀉逾千點

美股續瀉，三大指數期貨急插水，道指期貨現瀉2.46%或1001點、而納指期貨及標指期貨分別挫2.98%及2.61%。

另外，泛歐斯托克600指數現挫5.1%，至496點。

至於油價，布蘭特原油日內大瀉逾7%，跌破65美元，而WTI原油日內大跌8%。

中國對美國進口商品加徵34%關稅

今天（4月4日），中國國務院關稅稅則委員會、商務部、海關總署接連發佈多項對美反制措施。4月10日12時01分起，國務院關稅稅則委員會對原產於美國的進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

另外，商務部決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，將高點航空技術公司等16家美國實體列入出口管制管控名單。

同時，商務部會同海關總署決定對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

中國已就美國宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，在世貿組織爭端解決機制起訴。