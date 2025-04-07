財庫局陳浩濂稱兩項優化市場競爭力立法建議　冀今年中遞交立法會

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在立法會財經事務委員會會議就提升證券市場競爭力開場發言表示，鞏固與提升香港國際金融中心的優勢，關鍵在於制度創新、產品創新、企業滙聚、資金融通。



陳浩濂指出，今年以來，市場更為活躍，首季迎來共16隻新股上市，集資額達175億元，按年上升超過兩倍；首季平均每日成交額更提升至超過2,400億元，較去年全年平均上升超過八成。

他稱，當局正推進兩項優化市場競爭力的立法建議。首先，為進一步滿足投資者風險管理的需要，證監會建議修訂《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》，提高以香港三大股票指數，即恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數為基礎的期貨及期權合約的現有持倉限額。措施旨在於維護金融安全的前提下，增加投資者使用工具的彈性。

全面落實電子化公開發售認購安排

陳浩濂表示，另一項是實施電子化公開發售認購流程。目前，《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(《類別豁免公告》)容許公司採用混合媒介要約安排，在毋須附上印刷本招股章程的情況下，分發印刷申請表格。證監會和港交所（0388）分別在2024年8月進行諮詢，邀請市場就廢除混合媒介要約的建議發表意見。在市場的廣泛支持下，證監會建議移除《類別豁免公告》中有關准許混合媒介要約的豁免條文，以全面落實電子化公開發售認購安排。

當局目標在今年中，將兩項建議的相關附屬法例修訂提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

他稱，除上述措施外，當局會在今年繼續全速推動香港證券市場的高質量發展，積極研究新措施，創造更多新增長點。其中，為令市場配合最新經濟趨勢和企業需求，將推進全面的上市制度檢討，整體審視上市要求和門檻、上市後的持續責任、審批流程，以及市場結構等各個範疇，以期促進和配合更多發行人包括「中概股」在港融資，並吸引更多投資者，尤其是耐心資本和海外長期投資者，參與及加大港股配置。與此同時，港交所正積極籌備推出「科企專線」，進一步協助特專科技和生物科企融資，令上市申請過程更暢順。

為便利海外企業和特定產品融資，當局會加強在東盟和中東的推廣工作，並積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間，促進資金雙向流動。此外，港交所將就結構性產品上市制度提出優化建議，為產品發行提供更大彈性。

續改革交易機制

當局亦會繼續改革交易機制。港交所正為其交易後系統進行升級，逐步引入新功能，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，並會在今年中與業界展開關於香港市場結算周期的討論。港交所與證監會亦將在年內就改善交易單位制度提出建議，進一步便利交易及提升效率。

此外，兩地機構正就落實人民幣櫃台納入「港股通」進行技術準備，推動更多股票以人民幣交易。另一方面，港交所正推進單股多櫃台交收安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升結算交收效率。政府亦正就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在2026年提出立法建議。

陳浩濂指出，展望未來，政府會聯同證監會和港交所繼續緊貼海外及本地市場的變化和需要，就優化和發展市場持續進行研究。港交所和證監會亦會充分了解持份者需要，並適時提出具體建議。