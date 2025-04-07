第3屆香港Web3嘉年華盛大揭幕　重量級嘉賓雲集描繪Web3未來藍圖

由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group主辦、W3ME承辦的Web3界盛事「香港Web3嘉年華」踏入第三屆，昨日（4 月6日）於香港會議展覽中心盛大揭幕。今年規模再度升級，展覽面積達14,000平方米，較往屆擴容1.5倍，吸引無數參與者蜂擁而至。為期四天的Web3嘉年華（4月6-9日），超過400位來自世界各地的重量級嘉賓及業界翹楚，圍繞監管政策、技術創新、安全隱私等焦點議題，展開近40場精彩論壇，共同探索Web3產業未來的無限可能。



重量級嘉賓雲集 政商界共話Web3未來

4月6日，「2025香港Web3嘉年華」主論壇以「星鏈紀元：公鏈的星辰與大地」為主題，聚焦公鏈基礎設施、開發者生態與AI融合場景，吸引多位來自全球的區塊鏈領袖親臨現場。萬向區塊鏈董事、HashKey Group董事長兼CEO肖風率先發表開幕演講，指出Web3的價值不只是技術演進，更是一場信任機制與數據主權的重塑。他在「公鏈：新一代金融基礎設施」開幕演講中表示：「公鏈作為新金融基礎設施，可以通過智慧合約可程式設計化交易結算，改變貨幣創造流程的同時實現去仲介化和公開透明的機制。未來通過穩定幣、CBDC 等介質可以構建新一代可程式設計貨幣支付結算系統。新資產發行所創造的新資本市場和融資模式可以實現價值共創。」與會講者還包括TON Foundation董事會成員Steve Yun、Solana基金會主席Lily Liu、OKX總裁Hong及GMGN聯合創辦人Haze等，他們分別就基礎設施建設、開發者生態培育、區塊鏈與AI融合應用等議題分享前沿洞察。

除了業界代表外，香港政府高層亦展現對Web3產業的高度重視。今日上午（4月7日），財政司司長陳茂波、證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，以及立法會議員（科技創新界）邱達根亦出席活動，並發表致辭，重申政府致力推動數字資產與創新科技融合，並強調香港會繼續完善監管制度，打造全球Web3創新與合規並重的典範城市。

萬向區塊鏈董事、HashKey Group董事長兼CEO肖風。

近40場專題論壇 聚焦Web3核心議題

2025香港Web3嘉年華不僅是展示最新科技的舞台，更是一場思想的盛宴。近40場專題論壇涵蓋監管政策、公鏈技術、AI與Web3融合、DePIN（去中心化物理基礎設施）、RWA（實體資產鏈上化）、去中心化支付（PayFi）、加密金融等Web3行業核心議題，深入探討Web3的多元應用與未來趨勢，為投資者、開發者與項目方提供全方位的洞察與交流平台。

豐富互動體驗 推動Web3普及

除了專業論壇外，嘉年華亦設有多個互動體驗區，進一步拉近Web3與大眾之間的距離。元宇宙遊戲互動區與Web3電競比賽吸引大量年輕族群駐足參與，在娛樂體驗中了解區塊鏈技術的應用潛力。同時，大會亦設有AI Agent互動活動，讓參加者親身感受智能合約與AI結合所帶來的創新場景。活動更巧妙融合中國傳統文化元素，設有川劇變臉、書法、剪紙、人物漫畫等國風體驗，讓參與者在科技展覽中感受東方文化魅力，體現Web3技術與文化創意的跨界融合，進一步推動其在日常生活中的普及化。

國際企業及明星項目齊聚 打造產業生態圈

本屆嘉年華聚集超過200個Web3明星項目與企業，涵蓋公鏈、基礎設施、協議層與應用層等多個範疇。參展單位透過展位展示最新研究成果、應用實踐與開發工具，並與現場開發者、投資者及潛在合作夥伴深入交流，推動整個Web3產業鏈的對接與融合。

第三屆香港Web3嘉年華的成功舉辦，不僅彰顯香港作為全球Web3創新樞紐的戰略地位，也為產業未來的發展方向注入更多信心與動力。活動將持續至4月9日，期間將有更多重磅議題、嘉賓與互動內容登場，為全球區塊鏈從業者與愛好者帶來一場前所未有的科技盛宴。隨著Web3浪潮席捲全球，香港正逐步站上時代浪尖，成為引領下一代互聯網革命的關鍵節點。

（資料由客戶提供）