滙豐流動銀行「重返」元朗區　派駐攸壆路南區簡約公屋

滙豐表示，隨著首個簡約公屋項目入伙，該行將安排流動銀行「重返」元朗區，每逢星期一派駐元朗攸壆路南區簡約公屋，於早上9時至5時為居民提供服務。

流動銀行除設有「提存易」供客戶提、存現金，亦有「打簿快」讓客戶為「紅簿仔」更新交易紀錄。同時，當值的銀行業務主任將協助客戶及提供開立戶口等非現金交易服務。

滙豐又指，其實早在1961年，滙豐已在香港首次引入流動分行。利用由裝甲貨車改裝成流動銀行，到訪新界偏遠鄉郊地區為居民、商戶、農夫及工廠工人等客戶提供開立定期戶口和提、存現金服務，每部流動分行都有銀行職員及持槍保安員駐守。

翻查歷史資料及圖片，滙豐香港首部流動銀行於1961年5月15日開始投入服務，第一個駐點是深井村，即當時生力啤酒廠對面位置。該部流動銀行的服務亦覆蓋荃灣楊屋村、大窩口徙置區、葵涌村等地方。至於由元朗分行主理的流動銀行，亦曾在1962 年派駐錦田為當地居民服務。

隨著社區及分行網絡的發展，流動銀行亦於1970年左右停止。直至2016年6月24日，現代化的流動銀行服務再次登場。現時，滙豐共有三部流動銀行車，逢星期一至星期六（公眾假期除外）輪流到訪港、九、新界共20個公共屋邨，集中服務相對偏遠地區的客戶。

經歷近一個甲子，流動銀行的外貌及設備已全面升級，昔日配備便攜式發電機、無綫電通訊器材的裝甲貨車分行，已被設有太陽電池板的環保車所取代，車上亦設置自動櫃員機、無障疑設施和會議室配合現代需要。但不變的是，滙豐依然心繫香港，致力為大眾提供方便可靠的銀行和理財服務