從傳統券商到幣股融合　勝利證券穩居加密貨幣交易量榜首

在香港虛擬資產監管框架逐步完善、傳統券商經營壓力加大的背景下，老牌券商勝利證券（股票代號：8540.hk）憑藉前瞻性布局和穩健的業務轉型，成功實現了從傳統金融到虛擬資產市場的跨越式發展。作為香港首間獲得虛擬資產（VA）全牌照（1、4、9號牌）的金融機構，在開放零售客戶交易後，勝利證券於一年內交易量突破百億港元，穩居本地加密貨幣交易量榜首，成為連接傳統金融與虛擬資產市場的重要橋樑。



五年布局，搶佔合規化先機

早在2019年，當加密貨幣市場仍被視為「灰色地帶」時，勝利證券堅信監管合規化將是未來的發展方向，並率先展開虛擬資產業務的佈局。這五年的時間裡，公司從技術開發到風控系統，逐步建立起完整的基礎設施，為後續發展奠定了紮實的根基。

2023年，伴隨香港正式允許零售投資者交易虛擬資產的政策落地，勝利證券迅速推出多項「領先行業」的服務及產品，包括：首支股幣交易App 、首推「VA現貨ETF實物交割」服務、首間券商支持「幣進幣出」出入金等八個「先行」項目。這些創新服務不僅解決了投資者對投資虛擬資產風險控制、操作繁瑣的疑慮，也幫助勝利證券在市場競爭中建立了差異化優勢。

勝利證券副行政總裁陳沛泉先生表示：「從金融科技開始革新以來，券商行業有了質的變化。勝利建基於傳統券商角色上進行變革，所需要的力度、精力是前所未有的，包括金融科技、人才、培訓等投放更是重中之重，方可以為未來的全新發展作好超前部署。」

多層次服務生態，推動交易量增長破百億

勝利證券的成功不僅依賴於技術與合規上的突破，更得益於其針對不同客戶群體設計的多層次服務生態。公司以零售客戶、專業投資者及機構客戶為核心，提供差異化的服務方案：

零售市場：推出法幣直接買賣加密貨幣等低門檻產品，充幣提幣、以比特幣/以太幣實物申購現貨ETF等吸引傳統投資者進入虛擬資產市場；

專業投資者：為高淨值客戶和家族辦公室提供虛擬資產資管服務、穩定幣提存/基金認購及其他增值產品，拓寬收益來源；

機構業務：針對機構客戶，打造託管服務、虛擬資產結構化衍生品及RWA（真實世界資產）代幣化產品，例如全球首個綠能換電資產的RWA，吸引跨國資管機構合作。

此策略推動了勝利證券在加密貨幣市場的交易量飛速增長，交易量於過去一年內衝破百億港元。除零售投資者外，更成功吸引了來自幣圈原生用戶、高淨值投資者、家族辦公室及機構資產管理公司的廣泛客戶群體。

陳沛泉表示，公司針對虛擬資產業務提供深化服務，已完善佈局不同客戶群的要求。現時虛擬資產的客戶亦來自世界不同國家，勝利看準國際化需求，有意拓展其服務範圍。

投資者教育 拆解合規迷思

為了增強投資者的信心，勝利證券於過去一年內舉辦了超過半百場線上及線下的投資講座，面向零售投資者及企業，直接與客戶溝通，解答他們對「合規操作及安全出入金」的疑問。例如，許多傳統投資者未必了解，透過持牌券商可以用港幣直接交易加密貨幣，降低入場交易門檻，亦有效避免錢包丟失的風險。此外，對於幣圈用戶，快速的「幣進幣出」系統縮短了代幣取存的流程，並進一步提升用戶體驗。

為了進一步提升市場信任，勝利證券積極與行業媒體合作，共同宣揚合規交易的重要性，提升公眾對合規交易平台的認識，營造更加透明和安全的投資環境。

六大方案拓生態 瞄準全球Web3樞紐

隨著香港致力於成為全球虛擬資產中心，勝利證券已圍繞多個重要領域進行前瞻性布局，包括移民資產配置、機構級託管、結構化衍生品及其他創新產品。

未來，公司計劃深化與跨國企業及合規交易所的合作，重點推進RWA（真實世界資產）和不同虛擬資產金融工具的應用場景，讓虛擬資產不再局限於投資，更能進一步融入實體經濟，例如企業融資、跨境交易等領域。

陳沛泉先生表示：「我們由接駁發展虛擬資產交易到推出主動與監管機構洽談如何於合規框架下推出更多不同類型的虛擬資產金融產品。在券商角色上，我們希望不只擔任中間人角色，還能為行業發展作出更大貢獻，推動行業建立更垂直的體系，有助香港金融業於虛擬資產合規發展上持續領先。」

合規與創新並行 重塑行業格局

在傳統券商面臨業務同質化競爭的現狀下，勝利證券以合規性和創新能力為核心，成功在虛擬資產市場建立了領先優勢。市場分析指出，其轉型策略不僅為香港傳統券商轉型的範本，亦成為推動本地虛擬資產市場規模化發展的重要力量。

從傳統券商到加密貨幣市場的領軍者，勝利證券在短短五年內完成了一次里程碑式的轉型。隨著香港虛擬資產市場的持續擴大，勝利證券的領先行動將成為市場的焦點，吸引投資者的目光，並引領行業向前發展。

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